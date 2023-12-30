Нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь на Украине ждёт отправка на фронт

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Нарушившие комендантский час в новогоднюю ночь украинцы могут отправиться на фронт. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Украины Анатолий Серединский в ходе телемарафона.
В результате, нарушители правопорядка могут оказаться в рядах ВСУ и отправятся на фронт.
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