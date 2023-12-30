Нарушителей комендантского часа в новогоднюю ночь на Украине ждёт отправка на фронт

Ракетные удары, совершенные 29 декабря, были направлены на несколько объектов на Украине, включая военные заводы имени Малышева в Харькове и «Артём» в Киеве, порт и ПВО в Одессе, склад боеприпасов в его окрестностях, а также местоположение иностранных наемников во Львове и на Яворовском полигоне в Львовской области. Об этом заявил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные своих товарищей из украинских регионов, передает РИА Новости.