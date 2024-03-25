Порядка 40% жителей Подмосковья ежедневно сталкиваются с нарушением ПДД

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Больше 40% опрошенных жителей Подмосковья сталкиваются с нарушением ПДД каждый день. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В Московской области проводился опрос о безопасности во дворах и на дорогах, по итогам которого 44% жителей Подмосковья сталкиваются с нарушением ПДД каждый день, 20% – раз в неделю, 19% – раз/два в месяц и 17% – никогда не сталкивались с нарушениями.
Стоит отметить, что большая часть жителей считают, что обучать правилам дорожного движения нужно с детства.
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«Почти половина опрошенных жителей региона увереныв том, что комплексы фотовидеофиксации снижают нарушения ПДД и их нужно больше на дорогах. На вопрос об эффективности штрафов за нарушение ПДД положительно ответили 64%. У больше половины участвовавших в опросе жителей во дворах проблемы с уборкой мусора и проезда скорой помощи из-за неправильно припакркованных машин. Примерно половина считают, что установка специальных знаков, своевременная эвакуация и штрафы решат эту проблему», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева