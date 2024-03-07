В Подмосковье проводят рейды по выявлению пьяных за рулём

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей, а также нарушителей ПДД проводят в Московской области с начала недели, это особенно актуально в связи с длинными праздничными выходными, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Инспекторы дорожно-патрульной службы используют метод «массовой проверки», кроме того, проводится отработка отдельными группами нарядов ДПС», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что в период праздников на дорогах возрастает риск аварий с тяжёлыми последствиями, и призвали водителей не садиться за руль в нетрезвом виде, а также не позволять это делать своим родным и знакомым.
О неправомерных действиях сотрудников полиции можно сообщить по телефону доверия подмосковного главка МВД: +7 (495) 692-70-66.
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