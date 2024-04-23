Порядка 790 тысяч человек приняли участие в голосовании по благоустройству

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Около 790 тыс. жителей Подмосковья приняли участие во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства с 15 марта. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
С 15 марта жители региона могли отдать свой голос за обустройство 220 территорий из 53 городских округов Московской области.
Стоит отметить, что голосование продлиться до 30 апреля 2024 года.
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«Четвертое Всероссийское онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства – на финишной прямой. Осталась всего неделя. В Подмосковье участие приняло почти 800 тысяч жителей. Свыше 3 тысяч молодых ребят волонтеров работали на более чем 300 точках по всей Московской области. С 15 марта, как только началось голосование, они активно информируют жителей, рассказывают им о заявленных проектах, помогают разобраться в нюансах голосования и как это можно сделать онлайн. Вот так общими усилиями мы можем преображать наши города и поселки, делать их еще уютнее для жителей и гостей Подмосковья», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Стоит отметить, что голосование продлиться до 30 апреля 2024 года.
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Мира Полтева