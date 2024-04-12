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У памятных мест Подмосковья посадят анютины глазки

12 апреля 2024, 17:59
Фото: iStock/Mariana Mikhailova

Фото: iStock/Mariana Mikhailova

Подготовка клумб и цветников Московской области к тёплому сезону проводится в два этапа, они включают в себя высадку цветов разных сортов, об этом рассказали в региональном министерстве благоустройства.
«Первый этап — весенний. Он начинается с уборки щепы, мусора и листвы с клумб, где ещё осенью были посажены луковичные цветы. После этого до 26 апреля у памятных мест Московской области будет высажена устойчивая к заморозкам цветочная рассада виолы». — говорится в сообщении.
Виолу в народе называют анютиными глазками или трёхцветной фиалкой.



После того, как луковичные отцветут, их уберут и начнётся второй — летний этап оформления клумб. Туда высадят рассады бегонии, петунии и других цветов.

Всего в Подмосковье в этом году планируется обустроить более 4 тысяч цветников, их суммарная площадь составит свыше 23 гектаров.

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Москвичей ожидает ветренная погода в выходные
Синоптик Шувалов предрёк ухудшение погоды в Москве
12 апреля 2024, 17:47

Фото: iStock/Lindrik

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на предстоящих выходных погода в столице ухудшится, будет сильный ветер.
«В выходные дни погода в столице настроится на спокойный лад, более похожий на те значения температуры, которые свойственны этим числам апреля. В субботу возможен небольшой дождь на северо-востоке и востоке Московской области», — добавил в беседе с «Известиями» Шувалов.

Он добавил, что возможно понижение давление, что может указывать на начало дождливой погоды в регионе на следующей неделе.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также предупреждала о том, что в ближайшие дни в Москве ожидается похолодание.

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Строительная готовность детсада на 220 мест в Щёлкове составила 30%
12 апреля 2024, 17:32

Фото: iStock/Lindrik

Детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, возводят на Школьной улице в Щелкове, в настоящее время строительная готовность объекта достигла 30 процентов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время на объекте возводят стены и перегородки, ведётся обустройство инженерных систем», — отмечается в сообщении.
В детском саду общей площадью около 4 тысяч квадратных метров будут организованы ячейки для одиннадцати групп детей в возрасте от полутора до семи лет. В здании также предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, столовая с кухней, медицинский пункт, а также вспомогательные и административные помещения.

На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство, установят детские игровые и спортивные площадки.

Завершить строительство должны в декабре 2024 года.

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В Минпросвещения решили исключить обществознание из программы 6-8 классов
12 апреля 2024, 17:31

Фото: iStock/MaskaRad

Из программы 6-8 классов уберут уроки обществознания, об этом сообщается в документе от Минпросвещения, опубликованном на портале правовой информации.
Обществознание в российских школах планируют начать преподавать с девятого класса. Сейчас же уроки обществознания ведут с шестого класса.

Помимо этого, Минпросвещения предлагает увеличить количество часов для изучения истории.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476, в пятых — восьмых классах по три часа в неделю», — указано в обнародованном документе. В девятом же классе предлагается оставить по два урока истории в неделю.

Таким образом, количество часов для изучения истории планируют увеличить на 1,4 процента.

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#минпросвещения
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Названы пять лауреатов областного конкурса «Учитель года Подмосковья 2024»
12 апреля 2024, 17:24

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Московской области объявили имена лауреатов областного конкурса «Учитель года Подмосковья». Их назвали сразу после завершения финального испытания второго тура, сообщили в пресс-службе регионального Минобразования.
«Тур состоял из двух заданий: «Мастер-класс» и «Педагогический совет». Сначала участники поделились методическими приёмами, которые они успешно применяют в профессиональной деятельности. Затем 15 финалистов группами по пять человек участвовали в дискуссии на заданные темы. Ведущими педагогического совета стали победители и лауреаты конкурса предыдущих лет», – рассказали в министерстве.
Лауреатами областного конкурса «Учитель года Подмосковья 2024» стали учитель английского языка из Егорьевска Андрей Алексеев, преподаватель начальных классов из Серпухова Кристина Андрианова, учитель географии из Воскресенска Александр Бронников, учитель английского языка из Домодедова Анастасия Сапегина и Юрий Уробушкин, который преподаёт физику в Реутове.

Теперь пять лауреатов будут готовится к заключительному этапу конкурса, который состоится в сентябре. Победитель представит Московскую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года».

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Россиянам назвали последствия нарушения больничного
Эксперт по кадрам Юпашевская: Нарушения больничного скажутся на зарплате
12 апреля 2024, 17:12

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Замдиректора департамента по кадровым услугам экспертной компании Зульфия Юпашевская заявила, что нарушение правил больничного лита может повлечь за собой уменьшение в зарплате.
«Пропуск похода к врачу, неявка в назначенный срок на осмотр или на медико-социальную экспертизу неизбежно повлечет за собой уменьшение выплат по бюллетеню», — предупредила в беседе с RuNews24.ru Юпашевская.

Она отметила, что, находясь в больнице, нельзя сбегать или несанкционированно отлучатся из медучреждения. Также рекомендуется являться на выписку в трезвом виде. Все эти факторы фиксируются и могут быть переданы врачом работодателю.

Ранее сообщалось, что в I квартале 2024 года произошёл значительный рост заработных плат у некоторых категорий специалистов.

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МИД РФ: группа россиян из 11 человек доставлена из Газы в Россию
12 апреля 2024, 17:07

Фото: iStock/macky_ch

Группа россиян из одиннадцати человек доставлена из Газы в РФ. Об этом сообщается в Telegram-канале Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
Отмечается, что россияне были доставлены спецрейсом МЧС в аэропорт Домодедово. По информации источника, всего с 12 ноября прошлого года из Газы через КПП «Рафах» удалось вывести и эвакуировать в РФ 1 211 человек.

Ранее сообщалось, что 1 апреля израильская армия нанесла удар по иранскому посольству в Дамаске. Как позже сообщили в Минобороны Сирии, здание консульства было полностью разрушено. Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан предложил ответную атаку со стороны Ирана.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#сектор газа
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«Он взмахнул рукой»: На Байконуре рассказали о малоизвестных космических приметах
На Байконуре рассказали о малоизвестных космических приметах
12 апреля 2024, 17:06

Фото: Istockphoto / Vladimir Zapletin

Помимо известных традиций, которые обязательно соблюдают космонавты перед стартом, существуют и те, о которых знают немногие.
Об этом в День космонавтики «Радио 1» рассказал начальник отдела вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» Юрий Скоромников.
«Космонавты прилетают почти за три недели до старта. Одна из традиций состоит в том, что в первые дни проходит церемония поднятия флагов на территории гостиницы «Космонавт», где они проживают. В ней принимают участие и основной, и дублирующий экипажи. Поднимают флаги России, Казахстана и всех стран, граждане которых находятся в составе экипажей», – отметил Скоромников.
Он напомнил традицию, о которой слышали многие – это проводы космонавтов из гостиницы к автобусу под песню Вадима Мигули «Трава у дома» в исполнении группы «Земляне». Но есть и ещё две важные приметы, связанные со стартом.
«Космонавтам на стартовом комплексе перед тем, как они поднимутся к лифту, проводят определённый обряд, символизирующий отправку в космос. Буквально перед самым стартом космонавт получает от начальства так называемый «дружественный пинок» в качестве благословения, так, как это сделал Сергей Павлович Королёв с Юрием Алексеевичем Гагариным. Кроме того, космонавты никогда не прощаются с провожающими и повторяют известный гагаринский жест – машут рукой», – заключил собеседник «Радио 1».
Отдел вневедомственной охраны на комплексе «Байконур» ведёт свою историю с 10 февраля 1972 года. В 2016 году на основании Указа президента в России была создана новая силовая структура – Федеральная служба войск национальной гвардии, в которую вошла и вневедомственная охрана.

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#космос
#космонавты
#день космонавтики
#подмосковье
#московская область
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В Оренбуржье ущерб бизнесу от паводка составляет более 10 млрд рублей
12 апреля 2024, 16:32

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Ущерб бизнесу в Оренбургской области в результате весеннего паводка оценивается в десятки миллиардов рублей. Об этом заявил вице-губернатор - зампредседателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике - министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей региона Игнат Петухов в эфире «Соловьев Live».
Петухов отметил, что в настоящее время властями подготовлен проект поддержки бизнеса. Сообщается, что в него входят: кредитные и налоговые каникулы, а также возможность на получении компенсации.

По мнению Петухова, обеспечение стабильной работы предприятий, а также восстановление дорог и скверов входят в приоритетные направления.
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Прорыв дамбы в оренбургском Орске
Напомним, 5 апреля, в Орске прорвало дамбу, защищавшую город от Урала. Через день дамбу прорвало в еще одном месте, а утром 7 апреля вода достигла Оренбурга, что привело к эвакуации населения.

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#ущерб
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Мобильные эколаборатории проверили воздух в десяти округах Подмосковья
12 апреля 2024, 16:19

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Двенадцать выездов в десять городских округов Московской области совершили мобильные экологические лаборатории в период с 4 по 11 апреля для проверки качества атмосферного воздуха, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования региона.
«Промышленные предприятия и пожары могут загрязнить атмосферу различными веществами. Для этого на службе у ГКУ «Мособлэкомониторинг» есть четыре мобильные эколаборатории, которые способны выявлять превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе», — отметил глава областного Минэкологии Тихон Фирсов.
Пробы воздуха, взятые в ходе выездов, были проверены по 31 загрязняющему веществу. Предельно допустимая концентрация ни одного из них не была превышена.

Выездные проверки проводились в городских округах Фрязино и Щёлково, в Одинцовском округе, Балашихе, Коломне, Егорьевске, Дмитровском округе, Истре, Наро-Фоминском округе и в Люберцах.

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