У памятных мест Подмосковья посадят анютины глазки

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Подготовка клумб и цветников Московской области к тёплому сезону проводится в два этапа, они включают в себя высадку цветов разных сортов, об этом рассказали в региональном министерстве благоустройства.
«Первый этап — весенний. Он начинается с уборки щепы, мусора и листвы с клумб, где ещё осенью были посажены луковичные цветы. После этого до 26 апреля у памятных мест Московской области будет высажена устойчивая к заморозкам цветочная рассада виолы». — говорится в сообщении.Виолу в народе называют анютиными глазками или трёхцветной фиалкой.
После того, как луковичные отцветут, их уберут и начнётся второй — летний этап оформления клумб. Туда высадят рассады бегонии, петунии и других цветов.
Всего в Подмосковье в этом году планируется обустроить более 4 тысяч цветников, их суммарная площадь составит свыше 23 гектаров.
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