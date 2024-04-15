В Подмосковье в этом году разобьют более 4 тыс. клумб и цветников

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО
В Московской области весной и летом 2024 года будет разбито 4018 цветников. Это более 23 га территории, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Высадка цветов к летнему сезону разделена на два этапа. Это весеннее и летнее оформление.
Там также сообщили, что уже в мае в подмосковных городах распустится порядка 1 млн луковичных растений, высаженных прошлой осенью. Площади, улицы, скверы и другие общественные пространства региона украсят тюльпаны, нарциссы и гиацинты.
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«Сначала в клумбах с луковичными цветами, посаженных осенью, уберут щепу, листву и мусор. Затем до 26 апреля проведут высадку цветочной рассады «Виола» на памятные места, устойчивые к заморозкам. Когда все луковичные отцветут, состоится их уборка. А затем, до 31 мая в клумбы высадят летние цветочные рассады петунии, бегонии и другие цветы», – поделились в министерстве.
Там также сообщили, что уже в мае в подмосковных городах распустится порядка 1 млн луковичных растений, высаженных прошлой осенью. Площади, улицы, скверы и другие общественные пространства региона украсят тюльпаны, нарциссы и гиацинты.
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Лора Луганская