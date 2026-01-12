Посещаемость кинотеатров выросла в новогодние каникулы

12 января 2026, 11:44

РБК: Кинотеатры установили рекорд по посещаемости в новогодние каникулы

Фото: istockphoto/fergregory

Результаты кинотеатральной «новогодней битвы» 2026 года стали рекордными за весь период наблюдений — как по кассовым сборам, так и по числу зрителей.