Посещаемость кинотеатров выросла в новогодние каникулы
Результаты кинотеатральной «новогодней битвы» 2026 года стали рекордными за весь период наблюдений — как по кассовым сборам, так и по числу зрителей.
Это следует из подсчетов РБК на основе данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Традиционно именно новогодние каникулы остаются самым прибыльным отрезком года благодаря одновременному выходу наиболее ожидаемых релизов.
По данным ЕАИС, совокупные сборы российских кинотеатров в этот период впервые превысили 10 млрд руб. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 6,9 млрд руб., что на тот момент было рекордом. В 2022 году, уже после ухода голливудских студий, кинотеатры за аналогичный отрезок заработали 3,7 млрд руб., а в 2020-м, до пандемии, — 4,9 млрд руб.
Максимума достигла и посещаемость: за каникулы продали 18,8 млн билетов. В 2025 году кинотеатры реализовали 14,6 млн билетов, а прежний рекорд фиксировался в 2020 году — 17,9 млн зрителей.
Одновременно выросла и средняя цена билета. В новогодние каникулы она составила 533 руб., тогда как годом ранее держалась на уровне 475 руб. В 2024 году средняя стоимость билета была заметно ниже — около 386 руб.
Читайте также: