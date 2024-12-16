Посетителей лекции в Кашире научат рисовать родовое древо

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Каширском краеведческом музее 17 декабря состоится интерактивная лекция для детей «Моя родословная». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ребята узнают, что семейные архивы – это не прошлое, а завтрашнее, что семья должна иметь свой архив. Это могут быть фотографии, письма, грамоты и награды отцов и дедов – свидетели их заслуг, подвигов, труда. А семейные реликвии – это история рода, фамилии. Такие мероприятия помогают повысить исследовательский интерес и распространение у школьников генеалогических знаний», – говорится в сообщении.Гости лекции получат навыки составления своей родословной, научатся рисовать родовое древо своей семьи.
Вход на мероприятие будет свободным. Возрастное ограничение - 6+
Найти афишу мероприятий Каширского краеведческого музея на декабрь можно по ссылке.
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