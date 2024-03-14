Радио1
Главная / Новости / Общество/ «Посеять панику»: появились подробности о машине с украинской ДРГ в Белгородской области

«Посеять панику»: появились подробности о машине с украинской ДРГ в Белгородской области

Белгородский оперштаб опроверг слухи о диверсантах на машине скорой помощи
14 марта 2024, 11:38
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

На территории Белгородской области нет никакой машины с украинскими диверсантами, об этом сообщил оперштаб региона.

Прежде сообщалось, что на территории Белгородской области может находиться украинская ДРГ, которая передвигается на машине скорой помощи. Машина была объявлена в розыск.

По уточненным данным, звонок с вышеуказанной информацией поступил с территории Украины. В оперштабе подчеркнули, что это было сделано для того, чтобы посеять панику среди мирных граждан региона.

Читайте также:

В районе белгородского села Сподарюшино ВС РФ ведут бой с украинской ДРГ

Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтоженной техникой украинских ДРГ

В Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ
#розыск
#вс рф
#минобороны
#машина
#белгородская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье в 2024 году очистят 13 прудов по просьбе жителей
14 марта 2024, 12:00

Фото: istockphoto / VvoeVale

Дополнительно очистят 13 водоемов в рамках программы губернатора по многочисленным просьбам жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
В Балашихе проведут очистительные работы на прудах Керамики и Савинский, а также на озере Бабошкино. К городском округе Красногорск жители жаловались на состояние Коростовых озер и Ивановских прудов.

«На зеркале этих водоемов будет проведена уборка капельно-водной растительности. Также проводится окос рогоза и камыша, подъем, уборка, вывоз и утилизация строительного и бытового мусора. Из воды удаляют аварийно-опасные деревья, которые могут стать причиной травм. Объекты для расчистки выбирались путем голосования жителей на портале «Добродел» по заявкам ОМСУ», — поделились в министерстве.

Также почистят пруд Трубинский и Медвежьи озера в Щелкове, Городской пруд в Лобне, озеро Рама в Коломне, Завьяловский пруд в Ленинском, озеро Борисоглебское в Раменском, Бисерово озеро в Богородском округе и Комсомольский пруд в Одинцове.

Читайте также:

Площадь подмосковного заповедника «Верёвкин бугор» увеличили в три с половиной раза

Подмосковье ведет активную подготовку к предстоящим паводкам

Акция «Вода России» объединит более 7 тысяч подмосковных волонтёров
#уборка
#добродел
#озеро
#пруд
#жители
#подмосковье
#минэкологии мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой
Прапорщик Косякин рассказал об эвакуации вертолета с передовой
14 марта 2024, 11:59

Фото: iStock/camptoloma

Российский прапорщик Виталий Косякин поделился своим рассказом о том, как вместе с товарищами по службе ему удалось эвакуировать вертолет, находясь в зоне боевых действий. Эту историю опубликовало Министерство обороны в своем Telegram-канале.
«Это был интересный момент. Длинный, почти сутки», — вспоминает военнослужащий.
По словам Косякина, с помощью двух кранов они сняли винты с вертолета, после чего поставили его на трал и вывезли. На вопрос о том, как им удалось провести такую крупную операцию на открытом поле незаметно, военнослужащий улыбнулся и ответил: «Это было ночью».

ВСУ, находившиеся на расстоянии всего 15-17 километров от российских солдат в это время, «почти упустили» их из виду — прибытие ВСУ началось, когда военные уже уехали, отметил Косякин.
В зоне специального военного обслуживания Виталий Косякин занимается эвакуацией и ремонтом техники. Он подчеркнул, что российская армия не оставляет технику на поле боя и всегда проводит ее эвакуацию.

Читайте также:

Полковник Ходаренок рассказал, какие удары нанесут ВСУ по России в дни выборов

Пленный боец ВСУ рассказал, что британцы внушали ему ненависть к русским

Военный эксперт рассказал о ситуации в зоне СВО
#эксперт
#военные
#армия
#сво
#всу
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные энергетики отправили на переработку более 800 тонн металлолома
14 марта 2024, 11:56

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Более 800 тонн металлического лома отправила на переработку в минувшем году компания «Мособлэнерго», вторсырьё собиралось после демонтажа, ремонтов и реконструкций объектов электросетевого хозяйства, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«В 2023 году компания «Мособлэнерго» направила на переработку 800 тонн лома чёрных и цветных металлов, а также 144 тонны отработанного трансформаторного масла. Это почти в два раза больше, чем в 2022 году», — уточняется в сообщении.
Кроме того, за минувший год компания собрала и отправила на переработку 8,3 тонны отслужившего электронного и электрического оборудования. Предприятие, которое принимает электролом, полностью разбирает поступившее оборудование, сортирует его и перерабатывает для дальнейшего использования.

Читайте также:

В Подмосковье стартовал новый этап программы утилизации электроники

В Подмосковье проведут около 140 акций по сбору и утилизации электроники

Подмосковье вошло в топ-3 регионов по доле повторного использования мусора
#утилизация
#сбор вторсырья
#экология
#мособлэнерго
#минэнерго мо
#металл
#электроника
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Площадь подмосковного заповедника «Верёвкин бугор» увеличили в три с половиной раза
14 марта 2024, 11:35

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Более чем в три с половиной раза увеличилась площадь природного заказника «Урочище «Верёвкин бугор», расположенного на территории городских округов Коломна и Луховицы, в результате реорганизации объекта, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Заповедник было решено реорганизовать в связи с неточным описанием имеющихся границ, а также отсутствием данных о находящихся там ценных природных объектах. В ходе обследования в рамках подготовки к реорганизации экологи выяснили, что заказник не включает в себя обширные территории на левом берегу Оки, где обитают десятки краснокнижных видов. В итоге после реорганизации площадь заказника была увеличена с 1923 га до 7083,60 га», — рассказал глава министерства Тихон Фирсов.
Согласно последним данным, в природном заказнике «Урочище «Верёвкин бугор» обитает десять видов животных, внесённых в Красную книгу России, девять видов редких растений, четыре вида краснокнижных лишайников, а также 44 вида животных, включённых в красную книгу Московской области.

Читайте также:

Стало известно, сколько вырубили и посадили деревьев в Подмосковье

Участниками акции «Покорми птиц» стали 185 тысяч жителей Подмосковья

В подмосковных заповедниках проведут уходовые рубки
#экология
#тихон фирсов
#минэкологии мо
#природа
#заповедник
#оопт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Как сэкономить на оплате «коммуналки» рассказали в Роскачестве
14 марта 2024, 11:19

Фото: iStock/sonsam

Установка счетчиков водоснабжения может существенно снизить ваши расходы по коммунальным услугам, сообщили в Центре финансовой экспертизы Роскачества, пишет «Российская газета».
Дело в том, что счетчики на воду помогают жителям видеть реальный расход воды и оплачивать его, соответственно. В случае, если оборудование не установлено, расходы за водоснабжение рассчитываются по нормативам.

Важно взять за правило и ежемесячно передавать показания счетчиков на сайт или приложение МособлЕИРЦ. Своевременная подача данных дает возможность оплачивать услуги более экономно. Если вы не подаете данные счетчиков, плата рассчитывается сначала по среднемесячному потреблению, а затем — по нормативам. А это может быть гораздо дороже, чем вы используете фактически.

Для экономии средств специалисты Роскачества также призвали принимать душ вместо ванной — это помогает снизить расход воды в пять-семь раз. Помимо этого, сберечь до 200 литров воды в неделю и, как следствие, заплатить меньше получится, если закрывать кран во время чистки зубов и бритья.

Читайте также:

В приложение «МОё Подмосковье» добавили новые функции

В России создали цифровую «копию личности» для смартфона

В аптеках возникла нехватка препаратов для лечения кожи и глаз
#вода
#коммунальные платежи
#россияне
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В приложение «МОё Подмосковье» добавили новые функции
14 марта 2024, 11:15

Фото: пресс-служба Минкультуры и туризма МО

Функционал мобильного приложения «МОё Подмосковье», предоставляющего пользователям возможность онлайн получить информацию о регионе и ряд услуг, расширили: более содержательным стал раздел «Парки», сообщает пресс-служба Микультуры и туризма Московской области.
«В раздел «Парки» был добавлен подраздел «Достопримечательности». С его помощью пользователь может узнать об арт-объектах, памятниках, исторических зданиях и различных уникальных локациях, находящихся на территориях парков Московской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, пользователь приложения может получить информацию о ближайших мероприятиях в том или ином парке, предоставляемых услугах и сервисах, а также о прогулочных маршрутах.

Мобильное приложение «МОё Подмосковье» — бесплатный помощник для жителей и гостей региона. С его помощью можно узнать о кружках, секциях и парках области, а также культурно-досуговых мероприятиях, записаться на участие в которых тоже можно с использование приложения.

Читайте также:

В Подмосковье более 1,5 млн раз воспользовались порталом «Здоровье» для записи к врачу

В Подмосковье запустили интерактивную карту масленичных гуляний

В Подмосковье запустили единую цифровую базу областных библиотек
#цифровизация
#парки
#мобильное приложение
#московская область
#подмосковье
#минкульттуризма мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расписание электричек Ленинградского направления изменится 16-17 и 30-31 марта
14 марта 2024, 10:53

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления будет изменён на четыре дня в марте в связи со строительством путепровода для автомобилей около станции Быково, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Из-за строительных работ электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково – Ипподром – Зеленоград-Крюково отменят 16, 17, 30 и 31 марта от станции Зеленоград-Крюково в сторону Москвы с 22:12 до окончания движения, а также от Москвы в сторону станции Зеленоград-Крюково — с 21:15 до 23:00», — говорится в сообщении.
При этом проезд электричек до Ленинградского вокзала отменятся не будет.

Уточнить актуальное расписание пригородных поездов пассажиры могут на стендах, расположенных на вокзалах и станциях. Кроме того, обновляемая информация доступна на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Читайте также:

Расписание электричек МЦД-3 и Казанского направления изменится с 16 марта

Пассажиров предупредили об изменении расписания электричек Ярославского направления

Расписание ряда электричек Белорусского и Савёловского направлений изменится в марте
#расписание
#электрички
#ленинградское направление
#мцд-3
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психиатр-нарколог развеял популярный миф о женском алкоголизме
Психиатр-нарколог Исаев: женский алкоголизм излечим
14 марта 2024, 10:47

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

У женщин чаще всего алкоголизм развивается после 40 лет. Однако, вопреки общественному мнению, даже тяжелые формы алкогольной зависимости являются излечимыми.
Подробнее о различиях между мужским и женским алкоголизмом в беседе с «Радио 1» рассказал психиатр-нарколог, руководитель клиники, эксперт общественной палаты РФ Руслан Исаев.


«Различия между женским и мужским алкоголизмом искусственно раздуты. Даже были попытки представить его как отдельное заболевание, однако наука говорит, что отличия не столь существенны. Больше имеют значение индивидуальные и биологические особенности конкретного человека, нежели гендерные различия», — рассказал Исаев.

При этом эксперт отметил, что у женщин алкоголизм проявляется чуть позже. В основном это происходит после 40 лет. Причинами алкогольной зависимости у женщин могут стать депрессия или тревожное расстройство. Неудачные истории с замужеством или детьми могут перевести женщину из состояния частого употребления алкоголя в стадию алкоголизма.

«При этом у мужчин алкогольная зависимость развивается в более молодом возрасте. Это связано с тем, что мужской организм подвержен поискам новизны и различным авантюрам. Также мужчины проще относятся к употреблению наркотиков и алкоголя. Они не боятся рисковать, и эти риски приводят к более раннему развитию алкоголизма. В это время женщины стараются придерживаться социальных норм поведения, употребляют алкоголь в умеренном количестве, а в алкоголизм это может перерасти уже позже», — пояснил собеседник «Радио 1».

Однако специалист отметил, что есть алкоголики и среди женщин молодого возраста, но их не так много.

Исаев также выделил легкую, среднюю и тяжелую формы алкогольной зависимости. По его словам, в поле зрения врачей чаще попадают женщины уже со средними и тяжелыми формами заболевания. При этом врач подчеркнул, что и тяжелая форма сейчас является излечимой.

Психиатр пояснил, что часто легкие формы, которые могут развиться у женщин, проходят латентно из-за социального неодобрения, и они не превращаются в серьезную зависимость, так как изрядно выпившая женщина привлекает общественное внимание и вызывает осуждение.

«Сейчас специалисты могут предоставить алкогольнозависимым людям комплексное лечение и реабилитацию. Даже тяжелые формы данного недуга являются излечимыми. Однако к этому должен быть готов и сам человек, и его родственники», — отметил психиатр-нарколог.

При этом он подчеркнул, что при тяжелом течении заболевания случаи самостоятельного излечения чрезвычайно редки, однако не исключены полностью. По его словам, резкий отказ от употребления алкоголя не решит внутреннюю проблему, которая когда-то привела к этой болезни. Тогда есть большие риски, что одна зависимость сменится другой, пояснил эксперт.

При отказе от алкоголя необходимо обратиться к специалисту, получить рекомендации или медикаментозное лечение для того, чтобы человек «и не пил, и чувствовал себя радостно», заключил Исаев.

Читайте также:

Нарколог Петров раскрыл, кому противопоказан алкоголь

Нарколог Холдин рассказал, как алкоголь влияет на вес человека

Нарколог Поликарпов: Алкоголь повышает риск заразиться вирусами
#эксперт
#алкоголь
#женщина
#лечение
#врач
#нарколог
#человек
#мужчины
#рекомендации
#депрессия
#алкоголизм
#психиатр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье прошла общеобластная тренировка по эвакуации
14 марта 2024, 10:43

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в общеобластной тренировке по эвакуации. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
Тренировка по эвакуации проходила торгово-развлекательных комплексах, домах культуры, дворцах спорта, учреждениях здравоохранения, образования и социальной защиты населения Подмосковья.

«Такие учения проводятся ежеквартально и помогают обучить людей действовать самостоятельно, быстро и безошибочно применять правильные меры по предупреждению и ликвидации пожаров и других серьезных происшествий<…>Учебные эвакуации включали в себя инструктажи и практические занятия с персоналом учреждений», — поделился замначальника территориального управления № 2 Егор Ефимов.

Стоит отметить, что по итогам эвакуационных тренировок работники противопожарно-спасательной службы и персонал учреждений выполнили все поставленные цели на высоком уровне и кротчайшие сроки.

Читайте также:

На Егорьевском шоссе сгорел легковой автомобиль

Подмосковные спасатели готовы к встрече весеннего половодья

Подмосковные спасатели помогли пенсионерке с инсультом в запертой квартире
#учения
#меры
#работники
#подмосковье
#эвакуация
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф