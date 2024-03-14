«Посеять панику»: появились подробности о машине с украинской ДРГ в Белгородской области

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На территории Белгородской области нет никакой машины с украинскими диверсантами, об этом сообщил оперштаб региона.
По уточненным данным, звонок с вышеуказанной информацией поступил с территории Украины. В оперштабе подчеркнули, что это было сделано для того, чтобы посеять панику среди мирных граждан региона.
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Анастасия Хохлова