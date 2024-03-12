Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтоженной техникой украинских ДРГ

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Минобороны России опубликовало кадры, на которых видно уничтоженную технику украинских ДРГ и убегающих военных в районе Нехотеевки в Белгородской области.
Отмечается, что российские войска не допустили прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Они были оперативно уничтожены на пограничном переходе.
На кадрах видно подбитую технику и убегающих террористов, которые уносят с собой раненных.
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Анастасия Чинкова