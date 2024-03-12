В Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ

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Вооруженные силы РФ пресекли попытку украинских военнослужащих прорваться в Белгородскую и Курскую области. Об этом информирует Министерство обороны России в Телеграм-канале.
По информации ведомства, ночью после обстрела гражданских объектов ВСУ при поддержке танков и бронемашин пытались сразу с трёх направлений зайти на территорию РФ в районе Белгородской области.
Вместе с этим около населенного пункта Теткино в Курской области ВС РФ отразили четыре атаки диверсионно-разведывательных групп.
Ранее сообщалось, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Невельское в ДНР.
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«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка», — сказано в сообщении МО РФ.
Ранее сообщалось, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Невельское в ДНР.
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Алина Юрчак