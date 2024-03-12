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В Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ

Минобороны: украинские ДРГ попытались прорваться в РФ на трёх направлениях
12 марта 2024, 13:59
Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Фото: istock / EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы РФ пресекли попытку украинских военнослужащих прорваться в Белгородскую и Курскую области. Об этом информирует Министерство обороны России в Телеграм-канале.
По информации ведомства, ночью после обстрела гражданских объектов ВСУ при поддержке танков и бронемашин пытались сразу с трёх направлений зайти на территорию РФ в районе Белгородской области.

«На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка», — сказано в сообщении МО РФ.

Вместе с этим около населенного пункта Теткино в Курской области ВС РФ отразили четыре атаки диверсионно-разведывательных групп.

Ранее сообщалось, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Невельское в ДНР.

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Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника ВСУ над Курской областью
12 марта 2024, 15:10

Фото: iStock/rancho_runner

Дежурные средства ПВО пресекли попытки совершения терактов на территории России. Об этом Минобороны РФ сообщили в своём Telegram-канале.
Отмечается, что киевский режим пытался произвести атаки на российские территории. Средства ПВО в течение часа, 12:40 до 13:40, сбивали украинские беспилотники самолётного типа.

В результате было уничтожено четыре беспилотника стороны противника в небе над Курской областью.

Ранее в этот день сообщалось, что украиснкий беспилотник атаковал здание администрации в Белгороде. В результате атаки пострадали два человека, в здании выбило стёкла и двери.

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#пво
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Школьники Куpска будут переведены на диcтанционное обучение
Мэр Куцак: Школьников в Курске переведут на дистанционное обучение
12 марта 2024, 14:55

Фото: iStock/Drazen Zigic

В связи с пoследними событиями школьники в Курске будут переведены на дистанционное обучение из соображений норм безопасности, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Игoрь Куцак.
В Курске сохраняется сигнал ракетной опасности, который был объявлен с утра. В силу этого мэр города сообщил о переводе школьников на домашнее обучение. Он также уточнил, что в дeтсадах будут организованы дежурные группы на случай, если родителям будет не с кем оставить детей дома.

Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил о попытках украинских ДРГ прорваться на территории Курской и Брянской областей России. Кроме того, в ночь на 12 марта вооруженные силы РФ ликвидировали в небе над регионом одиннадцать украинских беспилотников (БПЛА). Один из дронов атаковал здание администрации Белгорода, пострадали два человека.

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Минобороны показало кадры уничтожения украинской пусковой установки РСЗО HIMARS
12 марта 2024, 14:36

Фото: istock / vadimrysev

Вооруженные силы РФ уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS. Кадры поражения 12 марта опубликовало Министерство обороны России в Телеграм-канале.
«Уничтожены: склад с боеприпасами 43-й механизированной бригады ВСУ, а также пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США», — сообщается в сводке оборонного ведомства.
Помимо этого, российская армия поразила скопления живой силы и военной техники ВСУ в 132 районах.

Также стало известно, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Невельское в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Беспилотник атаковал здание администрации Белгорода
Гладков: БПЛА врезался в здание администрации Белгорода
12 марта 2024, 14:30

Фото: iStock/yucelyilmaz

Украинский беспилотник атаковал здание администрации Белгорода, пострадали два человека. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде в здание администрации города врезался БПЛА противника. Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам Гладкова, в результате атаки вражеского беспилотника в здании городской администрации выбило окна, также посечен фасад. На место прибыли сотрудники городских спецслужб.

12 марта украинская сторона устроила массированную атаку на регионы России. Больше всего страдает Белгородская и Курская области. Туда же попытались прорваться украинские ДРГ.

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Житель Горловки подорвался на мине «Лепесток»
12 марта 2024, 14:23

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Мирный житель подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Горловке. Об этом в своём Telegram-канале написал мэр города Иван Приходько.
Отмечается, что инцидент произошёл в посёлке шахты имени Гагарина. К счастью, мужчина остался жив, однако получил серьёзные ранения. Он случайно наступил на мину, которая предназначена для повреждения ног и приводится в действие, если на неё наступить.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева, неоднократно наблюдало применение украинской армией кассетных боеприпасов с минами типа «Лепесток».

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Рогов сообщил, что ВС РФ продвинулись к северо-западу от Работино
12 марта 2024, 14:15

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные продвинулись на северо-запад от Работино. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.
Также он отметил, что в самом селе продолжаются ожесточённые бои.

Ранее Рогов сообщал, что активные бои ведутся сразу на нескольких участках линии фронта в Запорожской области. Так, боестолкновения наблюдаются в селе Вербовое, недалеко от сёл Жеребянки и Пятихатки, а также северо-восточнее города Васильевка.

Рогов добавил, что ВСУ перебрасывают в Работино подразделения своих войск с авдеевского направления.

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#вс рф
#всу
#запорожская область
#спецоперация
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Армия России взяла под контроль населенный пункт Невельское в ДНР
Минобороны РФ: Армия России освободила населенный пункт Невельское в ДНР
12 марта 2024, 14:07

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военные полностью освободили от ВСУ населенный пункт Невельское в ДНР, теперь он находится под контролем ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России в ежедневной сводке.
«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск активными действиями освободили населенный пункт Невельское Донецкой Народной Республики и заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, российским военным на данном направлении удалось нанести поражение украинским формированиям 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад.

За минувшие сутки потери ВСУ составили около 350 человек живой силы. Так же ВСУ лишились здесь двух танков, четырех автомобилей и САУ «Гвоздика».

Ранее стало известно, что жители территорий ДНР, которые временно находятся под контролем ВСУ, с нетерпением ждут прихода российской армии. Об этом сообщает корреспондент голландского издания NRC, который смог пообщаться с местным населением, а также украинскими бойцами.

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#всу
#минобороны рф
#вс рф
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Минобороны РФ сообщило о пресечении попыток нарушения госграницы РФ диверсантами
Диверсанты ВСУ потеряли 60 человек при попытке проникновения на территорию РФ
12 марта 2024, 12:32

Фото: iStock/Mihrzn

С 10 марта при попытках проникновения в Белгородскую и Курскую области РФ украинские диверсанты потеряли 60 человек личного состава, пять танков и бронетранспортер. Об этом сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались проникнуть в Белгородскую и Курскую области, однако силами подразделений пограничной службы ФСБ совместно с ВС РФ попытки прорыва были сведены к нулю.

«Сегодня около 3 часов утра украинские вооруженные формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации одновременно на трех направлениях — в районе населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сидорошино Белгородской области. Все атаки ВСУ были отражены. По противнику были нанесены удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией», — сообщили в Минобороны России.
В ФСБ отметили, что ранее в соцсетях распространилась информация о якобы заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований. Данная информация является фейковой и не соответствует действительности.

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#всу
#вс рф
#россия
#граница
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Мэр Таганрога Фатеев сообщил об атаке БПЛА на город
12 марта 2024, 12:16

Фото: iStock/valio84sl

Таганрог подвергся атаке беспилотников, об этом сообщил мэр города Андрей Фатеев в своём Telegram-канале.
«Внимание! ГОЧС Таганрог: Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — прокомментировал происходящее Фатеев.

Напомним, ранее стало известно о прорыве попытки украинских диверсионно-разведывательных групп на территории Белгородской и Курской областей. Позже, ответственность за нападение взяли на себя в ГРУ Министерства обороны Украины. При этом, как сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, прорыва вражеской ДРГ на территории России допущено не было.

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#бпла
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