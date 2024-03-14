В районе белгородского села Сподарюшино ВС РФ ведут бой с украинской ДРГ

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Российские бойцы отражают атаку украинских диверсантов в районе села Сподарюшино в Белгородской области, ведется стрелковый бой. Об этом сообщает пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц со ссылкой на непосредственного участника.
«Продолжаются накаты. В данный момент идет отражение атаки на погранпост Сподарюшино. Противник в 50 метрах, забрасывает наших гранатами. Подтягиваются танки, БМП «Бредли», работают авиация, РСЗО», — написал Коц в своем Telegram-канале.
По его словам, бой с украинскими диверсантами ведут подразделения отделов мобильных действий «Хунзах», штурмовиков и Минобороны РФ, а также спецназ. Сейчас там складывается напряженная обстановка. Однако российские бойцы «бьются как тигры», отражая атаку. В настоящее время идет стрелковый бой, заключил военкор.
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Элина Позднякова