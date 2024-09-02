Женщина чуть не лишилась выигрыша в лотерею из-за формальности

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Женщина из Канады выиграла в лотерею, однако чуть не лишилась денег из-за того, что забыла, где купила счастливый лотерейный билет. Об этом сообщает CTV News Toronto.
Согласно сообщению, Хезер Дуглас узнала о своем выигрыше в размере 1003 канадских долларов (67,5 тысячи рублей) в марте текущего года. Женщина пришла за деньгами, но организаторы лотереи заявили, что отдадут ей выигрыш, только если она назовёт место, где приобрела билет. Но Дуглас его не помнила, так как много ездит по провинции Онтарио и постоянно покупает лотерейные билеты на различных заправках.
В итоге выигрыш ей все же отдали, но только после того, как история получила огласку в СМИ. При этом организаторы предупредили, что, если выигрыш превышает тысячу долларов, победитель должен доказать, что приобрел билет на законных основаниях.
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«Нигде нет никаких предупреждений, в которых говорится, что вы должны доказать, где купили билет. Их нет ни в киоске, ни в рекламе, нигде. Я понятия не имела, что они могут это потребовать, и это меня возмутило», — пожаловалась победительница.
В итоге выигрыш ей все же отдали, но только после того, как история получила огласку в СМИ. При этом организаторы предупредили, что, если выигрыш превышает тысячу долларов, победитель должен доказать, что приобрел билет на законных основаниях.
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Элина Позднякова