Гипертоников в России хотят лечить по новым правилам
Обновление стандартов лечения гипертонии в России предложили в Минздраве. Согласно инициативе, среднюю продолжительность лечения высокого давления вместо десяти дней могут продлить до года.
Документ разместили на сайте проектов нормативных правовых актов. В нем определены объемы и виды медицинских вмешательств, включая консультации, лекарственную терапию, инструментальные и лабораторные исследования. Перечень обязательных обследований для пациентов с гипертонией могут расширить. Предлагается внести более шести новых процедур диагностики.
Упомянуты анализы крови на различные показатели, УЗИ органов брюшной полости, рентген грудной клетки и прочие процедуры. В стационаре предполагают установить ежедневный осмотр врача-кардиолога, обязательно привлекая к нему младший и средний медперсонал.
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