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Гипертоников в России хотят лечить по новым правилам

В Минздраве России хотят продлить лечение гипертоников до года
Фото: istockphoto/Everyday better to do everything you love

Обновление стандартов лечения гипертонии в России предложили в Минздраве. Согласно инициативе, среднюю продолжительность лечения высокого давления вместо десяти дней могут продлить до года.



Документ разместили на сайте проектов нормативных правовых актов. В нем определены объемы и виды медицинских вмешательств, включая консультации, лекарственную терапию, инструментальные и лабораторные исследования. Перечень обязательных обследований для пациентов с гипертонией могут расширить. Предлагается внести более шести новых процедур диагностики.

Упомянуты анализы крови на различные показатели, УЗИ органов брюшной полости, рентген грудной клетки и прочие процедуры. В стационаре предполагают установить ежедневный осмотр врача-кардиолога, обязательно привлекая к нему младший и средний медперсонал.

Никита Кротов

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