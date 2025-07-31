Гипертоников в России хотят лечить по новым правилам

31 июля 2025, 13:42

В Минздраве России хотят продлить лечение гипертоников до года

Фото: istockphoto/Everyday better to do everything you love

Обновление стандартов лечения гипертонии в России предложили в Минздраве. Согласно инициативе, среднюю продолжительность лечения высокого давления вместо десяти дней могут продлить до года.