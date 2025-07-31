Юрист Хаминский прокомментировал запрет на телефонный спам
Юрист Александр Хаминский считает, что новый закон о запрете спама, вступающий в силу с 1 августа, может не принести ожидаемых результатов без внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ.
В беседе с Общественной Службой Новостей он отметил, что основная проблема заключается в анонимных колл-центрах, которые сложно отследить и привлечь к ответственности.
Несмотря на то, что абоненты смогут отказаться от массовых рассылок через операторов связи, это не поможет в борьбе с нелегальным спамом. Существующая судебная практика показывает, что привлечь спам-обзвонщиков к ответственности удается лишь в редких случаях, когда пострадавший абонент самостоятельно записывает разговор, что не всегда возможно.
Читайте также: