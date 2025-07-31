Юрист Хаминский прокомментировал запрет на телефонный спам

31 июля 2025, 15:38

Фото: istockphoto/anyaberkut

Юрист Александр Хаминский считает, что новый закон о запрете спама, вступающий в силу с 1 августа, может не принести ожидаемых результатов без внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ.