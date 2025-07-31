Путин подписал закон о предоставлении банками справок следователям
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, банки будут обязаны предоставлять следователям справки о операциях, счетах и вкладах физических и юридических лиц.
Закон направлен на усиление борьбы с преступлениями, связанными с использованием IT-технологий, и опубликован на официальном сайте правовых актов. Он также позволяет следователям и дознавателям запрашивать информацию по операциям и при необходимости временно приостанавливать операции с денежными средствами на срок до 10 дней без суда, если есть основания полагать, что они связаны с преступной деятельностью.
Закон вступает в силу уже с этого года.
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