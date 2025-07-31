Путин подписал закон о предоставлении банками справок следователям

31 июля 2025, 16:13

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Согласно документу, банки будут обязаны предоставлять следователям справки о операциях, счетах и вкладах физических и юридических лиц.