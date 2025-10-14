Никол Пашинян стал героем мемов после видео под трек Земфиры*
Неожиданный тренд в социальных сетях породил премьер-министр Армении Никол Пашинян, выложив в соцсети короткое видео под трек певицы Земфиры*. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Интернет-сообщество живо отреагировало на публикацию. Теперь пользователи активно создают юмористический контент, где видео с Пашиняном становится кульминацией различных роликов об осенней хандре и меланхолии. Блогеры с энтузиазмом подхватили тренд, создавая всё новые версии этого «шортса».
Сам премьер-министр, судя по всему, не против такого внимания. Он с улыбкой реагирует на популярность и продолжает делиться музыкальными видеозаписями, которые снимает прямо из своего рабочего кабинета.
