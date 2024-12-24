После атаки БПЛА в Казани стали проверять подвалы

Нельзя недооценивать важность новогодних каникул, которые являются не только временем для отдыха, но и частью процесса по поддержанию психического здоровья. Об этом заявила HR-эксперт Екатерина Зеленкова, комментируя слухи о возможном сокращении праздничных выходных дней. По ее словам, продуктивность работников после новогодних каникул вырастает на 25%.