После атаки БПЛА в Казани стали проверять подвалы

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После субботней атаки украинских БПЛА в Казани провели масштабную проверку подвальных помещений, используемых в качестве временных укрытий. Об этом заявил замглавы исполкома столицы Татарстана Искандер Гиниятуллин. По его словам, из почти 6 тысяч подвалов затопленными оказались лишь 12.
«Выявлено около 12 подвалов, которые затоплены канализацией. Все они сегодня взяты в работу, по шести из них уже сегодня результаты имеются. Устранены вопросы, но требуется просушить грунт для того, чтобы они были пригодными для размещения людей», — процитировали чиновника в «Татар-информ».Гиниятуллин также отметил, что вместе с подвалами проверяющие осматривали информационные таблички. Оказалось, что на некоторых домах висели указатели с надписью «Укрытие», когда подвальные помещения в них были признаны непригодными, что во время атаки БПЛА запутало местных жителей.
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