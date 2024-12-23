В Татарстане отменили режим ЧС, введённый после атаки дронов

Фото: РИА Новости/Максим Платонов
Режим чрезвычайной ситуации, введённый для органов власти и сил территориальной подсистемы МЧС в Татарстане, сняли после атаки беспилотников на Казань.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики, режим ЧС был объявлен 21 декабря. Он необходим, чтобы оперативно ликвидировать все последствия.
По информации пресс-службы главы Татарстана, атака дронов на Казань была совершена утром в субботу, всего было зафиксировано восемь прилётов. БПЛА пытались атаковать одно из промпредприятий. Погибших и пострадавших нет.
Ранее стало известно, что беспилотники повредили 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на улице Клары Цеткин.
Президент России Владимир Путин заявил, что противник столкнётся с многократно большими разрушениями в ответ на атаки по территории России.
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По информации пресс-службы главы Татарстана, атака дронов на Казань была совершена утром в субботу, всего было зафиксировано восемь прилётов. БПЛА пытались атаковать одно из промпредприятий. Погибших и пострадавших нет.
Ранее стало известно, что беспилотники повредили 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на улице Клары Цеткин.
Президент России Владимир Путин заявил, что противник столкнётся с многократно большими разрушениями в ответ на атаки по территории России.
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Анастасия Ларина