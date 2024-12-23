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В Татарстане отменили режим ЧС, введённый после атаки дронов

Фото: РИА Новости/Максим Платонов

Фото: РИА Новости/Максим Платонов

Режим чрезвычайной ситуации, введённый для органов власти и сил территориальной подсистемы МЧС в Татарстане, сняли после атаки беспилотников на Казань.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики, режим ЧС был объявлен 21 декабря. Он необходим, чтобы оперативно ликвидировать все последствия.

По информации пресс-службы главы Татарстана, атака дронов на Казань была совершена утром в субботу, всего было зафиксировано восемь прилётов. БПЛА пытались атаковать одно из промпредприятий. Погибших и пострадавших нет.



Ранее стало известно, что беспилотники повредили 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен», 5-этажный дом на улице Клары Цеткин.

Президент России Владимир Путин заявил, что противник столкнётся с многократно большими разрушениями в ответ на атаки по территории России.

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Пушилин считает, что ВСУ скоро оставят северо-запад Курахово
23 декабря 2024, 10:43

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что под контролем Вооруженных Сил Украины (ВСУ) остается лишь северо-западная часть Курахово. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин сообщил, что наблюдается продвижение российских войск и выдавливание противника из Курахова, а также работа подразделений в окрестностях населенного пункта.

Он отметил, что противник все еще имеет возможность находиться только на северо-западе Курахова, но есть ощущение, что это ненадолго, так как российские подразделения продолжают свои действия по освобождению территории населенного пункта.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Необычный инцидент на Запорожском фронте: «раненый» боец ВСУ удивил своей реакцией на дрон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ атакуют Донецк дальнобойными ракетами HIMARS
23 декабря 2024, 10:42

Фото: iStock/vadimrysev

Украинские войска пытаются атаковать Донецк дальнобойными ракетами, в городе работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Уточняется, что сбили не менее шести дальнобойных ракет противника. Атака продолжается.

Военкор ВГТРК Андрей Руденко написал в своем Telegram-канале, что ВСУ ударили по больнице им. Калинина в Донецке, находящейся в Калининском районе.

По его словам, удар производился с использованием американской системы РСЗО HIMARS. О разрушениях и пострадавших информация уточняется.

20 декабря город Рыльск в Курской области подвергся массированному ракетному обстрелу, организованному Вооружёнными силами Украины. Атака, выполненная с использованием американских ракет из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, привела к серьёзным разрушениям инфраструктуры и значительному числу жертв и пострадавших.

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«Самоубийство»: Рогов оценил атаки ВСУ на Васильевском направлении
Рогов: новые атаки ВСУ на Васильевском направлении являются самоубийством
23 декабря 2024, 10:26

Фото: iStock/Olena_Z

Новые атаки ВСУ на Васильевском направлении являются самоубийством. Такое заявление сделал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«Новые атаки, предпринимаемые украинскими боевиками, сродни самоубийству. Складывается впечатление, что киевский режим сознательно бросает своих солдат на убой», — сказал Рогов.

Он добавил, что украинское командование продолжает переводить на данное направление все новые резервы в надежде прорвать линии обороны ВС РФ в районе Каменского, однако все эти действия являются безуспешными. Российские бойцы дают мощный отпор противнику.

По словам Рогова, продолжаются тяжелые бои.

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Командование ВСУ расстреляло покинувшего позиции бойца, рассказал пленный
Пленный ВСУ рассказал, как командование расстреляло покинувшего позиции бойца
23 декабря 2024, 10:23

Фото: iStock/Konstantin Shashkov

Украинский военнопленный Анатолий Старцев рассказал, как покинувшего позиции бойца ВСУ расстреляло командование, а по документам оформило смерть из-за неосторожного обращения с оружием. Видео с рассказом пленного военного публикует Минобороны России.
По его словам, эту историю он услышал во время прохождения обучения. Военный лет 30-ти покинул свою позицию в тот момент, когда российские войска шли штурмом. Командование задержало его и расстреляло, а в документах написало, что смерть наступила из-за неосторожного обращения с оружием. Получается «сам себе в затылок выстрелил», отметил боец.

Также Старцев уточнил, что это произошло в ЛНР. В этом же районе он сам сдался в плен.

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#лнр
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Необычный инцидент на Запорожском фронте: «раненый» боец ВСУ удивил своей реакцией на дрон
Раненый боец ВСУ, брошенный сослуживцами, исцелился благодаря дрону ВС РФ
23 декабря 2024, 10:18

Фото: iStock/olegda88

На Запорожском фронте произошло необычное событие, запечатленное на видео, где солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались эвакуировать «‎тяжелораненого» сослуживца. По сообщениям, опубликованным в Telegram-канале «‎Два майора», процесс эвакуации принял неожиданный поворот, когда солдаты испугались FPV-дрона.
На записях видно, как к блиндажу подъезжает багги, из которого выходит боец ВСУ и направляется к укрытию. Спустя минуту из блиндажа выходят шесть солдат, из которых четверо держат на растянутой ткани «раненого», который не проявляет никаких признаков жизни.

Когда солдаты успевают сделать несколько шагов в сторону багги, в него влетает FPV-дрон — техника загорается, и солдаты в панике разбегаются, стремясь вернуться обратно в блиндаж.

Однако неожиданно «раненый» оказывается совершенно здоровым: сначала он меняет положение, а затем, после сброса несдетонировавшего боеприпаса с другого дрона, встает и уходит следом за сослуживцами в укрытие, немного прихрамывая. Информации о том, смогли ли украинские военнослужащие покинуть блиндаж без потерь, на данный момент нет.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дрон
#техника
#сво
#всу
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Стало известно, на какой шаг должна пойти Украина ради мира
Профессор Малинен: капитуляция ВСУ является условием мира на Украине
23 декабря 2024, 10:13

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ должны капитулировать ради достижения мира на Украине. Так считает профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
«На Украине не будет мира, пока ее вооруженные силы не сдадутся», — написал Малинен в социальной сети X.

Он считает, что руководство Украины обязано согласиться на признание утраты своих территорий, а также выслать из страны иностранных военных. Кроме того, он считает, что Украина должна уменьшить размер остатков ВСУ и стать нейтральным государством.

Ранее Малинен обвинил Владимира Зеленского в безумии, комментируя его пост о принуждении США и странами Европы России к миру.

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Российские штурмовики взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часов Яре
Пушилин: ВС РФ взяли под контроль микрорайон «Северный» в Часов Яре
23 декабря 2024, 09:47

Фото: iStock/Artem Zakharov

Штурмовики ВС РФ освободили от ВСУ микрорайон «Северный» в Часов Яре в ДНР. Об этом 23 декабря заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Видим на территории Часов Яра работу достаточно успешную, пусть не такую быструю, как хотелось бы. Но мы абсолютно точно осознаём, что все-таки освобождается Часов Яр. И район Северный сейчас находится под контролем ВС РФ», — сказал Пушилин.

Он также добавил, что на сегодняшний день российские штурмовики ведут работу по освобождению огнеупорного комбината.

Накануне Пушилин заявлял, что российские военнослужащие почти выбили боевиков ВСУ из центра Курахово в Донбассе

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ВС РФ приближаются к крупнейшему угольному предприятию Украины
ВС РФ осталось порядка трех км до крупнейшего угольного предприятия Украины
23 декабря 2024, 09:42

Фото: iStock/Evgeny555

Расстояние между позициями российских бойцов и шахтоуправлением «Покровское» в ДНР не превышает трех километров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«До шахты "Покровское" осталось порядка 3 км. Противник пытается окапываться в том районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ уже приступили к эвакуации местных жителей, а также органов администрации из близлежащих населенных пунктов, в частности из села Удачное.

Шахтоуправление «Покровское» является крупнейшим предприятием, где добывают несколько миллионов тонн коксующегося угля ежедневно. Он используется в металлургической промышленности, при этом основная часть добычи идет на экспорт в страны Европы.

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#падение
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#вооружение
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Российский военный заявил, что техника ВСУ непригодна для нынешних погодных условий
Боец ВС РФ: техника ВСУ непригодна для погодных условий в боях за Часов Яр
23 декабря 2024, 09:35

Фото: iStock/Alexey Molotov

Иностранная техника, которую украинские военные используют в боях за Часов Яр в Донбассе, не подходит для нынешних погодных условий. Об этом рассказал замкомандира эвакуационного взвода казачьего ремонтно-восстановительного отряда «Оскол» добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск «Юг», с позывным «Ара».
По его словам, техника Вооружённых сил Украины (ВСУ) очень тяжёлая, она не рассчитана для дорог в Донбассе, быстро утопает в грязи, имеет слабое шасси: оно быстро рвётся.
«Она (иностранная техника – прим. ред.) очень сильно привередливая по электронной части. Наше всё механическое, она работает на 300%, у них что-то где-то одно отгорело — и полностью машина вышла из строя, и нужны иностранные специалисты, дабы её восстановить. А у нас с помощью ключа и с помощью кувалды всё восстанавливается, всё делается», — сообщил РИА Новости замкомандира.
Ранее военный ВСУ 110-й отдельной бригады теробороны Вячеслав Гнидь, попавший в плен ВС РФ, рассказал, что поставки иностранного вооружения на территорию западной Украины происходят через Польшу не реже, чем один раз в две недели.

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