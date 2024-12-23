Стало известно, откуда ВСУ запустили дроны по Казани

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ВСУ могли запустить дроны по Казани с территории России. Такую версию атаки озвучил эксперт по БПЛА Денис Федутинов, слова которого приводит портал aif.ru.
21 декабря Минобороны России сообщило, что ВСУ атаковали Казань тремя волнами с разных направлений. Атака производилась с 07:40 до 09:20. Три БПЛА были уничтожены средствами ПВО, ещё три ликвидированы системой РЭБ.
Федутинов заявил, что чем дальше конечная точка полёта беспилотника, тем больше сомнений, что он был запущен с территории Украины. В связи с этим он выразил предположение, что дроны могли быть запущены украинскими войсками с территории России.
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Анастасия Чинкова