В Казани полиция сбила летевший к жилому дому дрон при массовой атаке БПЛА ВСУ

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Полицейские в Казани сбили из автомата дрон ВСУ при массовой атаке. Как уточнил руководитель управления гражданской защиты городского исполкома Сергей Чанкин, аппарат летел к ЖК «Лазурные небеса».
«Когда видно было, что БПЛА летит и должен взорваться, врезаться именно в то место, где работали пожарные, (полицейские. — прим. ред.) оперативно приняли решение, применили автоматическое оружие. Видно было, что БПЛА потерял управление и в дальнейшем упал на улице Красной Позиции», — приводит слова Чанкина РИА Новости.Атака на Казань со стороны ВСУ произошла накануне в субботу, 21 декабря, в районе восьми утра. Было зафиксировано восемь прилетов. Жителей ЖК эвакуировали, оказав им всю необходимую помощь.
Ранее сообщалось о реакции президента России Владимира Путина на атаку Казани украинскими боевиками.
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Никита Кротов