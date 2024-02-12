«После инаугурации»: что вошло в план Путина по развитию России и когда он будет представлен

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Президент России Владимир Путин анонсировал шестилетний план по развитию России. Что включает в себя проект, и почему он будет представлен только после инаугурации, читайте в материале «Радио 1».
Когда план Путина будет представлен
Экономист Денис Ракша рассказал в беседе с «Радио 1», когда будет представлен проект президента по развитию России, и на что будет обращено особое внимание.
«Сейчас начинается процесс, который должен завершиться к моменту инаугурации, тогда план уже будет предъявлен миру. Сейчас идет процесс его составления. В последние дни появились несколько разных новостей о том, как у нас будет меняться налоговая система. Вот этот план без налоговой системы существовать не может, потому что налоговая система – это источники дохода, из которых этот план будет финансироваться. Про налоговую систему еще предстоит говорить с бизнесом, с населением», - пояснил эксперт.
Ракша вспомнил прошлые проекты президента, которые были представлены в мае 2012 и 2018 годов и заявил, что они были социально направленными и ориентированными на собственные силы.
«Проект президента должен ориентироваться на внутренние инвестиции, потому что внешних нет, он должен ориентироваться на большую инфраструктурную программу, которая предполагает развитие транзита через Дальний Восток и Арктику, а с другой стороны, нужно будет восстанавливать всю инфраструктуру, разрушенную в ходе СВО, в тех регионах, которые стали новыми российскими регионами. Плюс импортозамещение, что тоже вызвано санкциями, которые будут длиться долго. В этом будет заключаться программа экономического развития», - заключил Ракша.
Отметим, что об активной и стимулирующей политике в области финансов Владимир Путин также говорил в ходе своего выступления. Он отметил, что это особенно актуально в условиях тех вызовов, которые брошены России на ближайшие годы.
Путин рассказал о планах по развитию России
Президент России Владимир Путин 12 февраля выступил на совещании по экономическим вопросам. Он сообщил, что шестилетний план по развитию страны уже разработан и находится на завершающем этапе.
По его словам, проект включает в себя такие направления как поддержка инвестиций, обеспечение технологического суверенитета, обновление и строительство инфраструктуры. Президент также отметил, что особое внимание при составлении плана уделено увеличению доходов и качеству жизни россиян.
«Рост благополучия российских семей — это наш безусловный приоритет», - сообщил Путин.
Кроме того, глава государства рассказал о включении в план мер по комплексному развитию российских населенных пунктов.
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