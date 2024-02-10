Политик Филиппо оценил влияние интервью Путина журналисту Карлсону на Запад

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Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало панику у сторонников НАТО и представителей стран-участниц альянса. Об этом заявил лидер французского политического движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Напомним, двухчасовое интервью с российским лидером бывший ведущий телеканала Fox News опубликовал в ночь на 9 февраля. Только в соцсети X его уже посмотрели около 166 миллионов человек. На YouTube количество зрителей приближается к десяти миллионам. Выдержки из беседы Путина с журналистом опубликовали крупнейшие СМИ во всём мире.
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Александр Бойцов