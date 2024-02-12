Путин оценил рост российской экономики

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост экономике в стране за прошлый год оказался выше среднемировых темпов, ВВП страны вырос на 3,6%.
«Экономический рост в прошлом году оказался выше прогнозов. ВВП России прибавил, вот мы до сих пор считали -3,5%, а по последним данным - 3,6%. Это выше среднемировых темпов», — сказал российский лидер.Он обратил внимание, что средний мировой показатель составляет три процента, а экономика развитых стран в среднем увеличивается на полтора процента.
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