После массовой драки в школе в Уфе возбудили два уголовных дела

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«Возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц»), ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), по сообщению о массовой драке учащихся одной из школ в городе Уфе», — сообщило ведомство в своём Телеграм-канале.
Согласно информации следствия, драка произошла 25 ноября. Конфликт был между учениками 10 и 11 классов. Школьников разняли сотрудники образовательного учреждения, но после потасовки нескольким подросткам понадобилась помощь медицинских работников.
В СК отметили, что в настоящий момент проводят следственные действия, уже назначили комплекс судебных экспертиз для расследования причин потасовки. Действиям работников и учеников школы дадут правовую оценку.
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