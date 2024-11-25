Драка и свистки: заседание парламента Сербии превратилось в потасовку

Заместитель Председателя Правительства Московской области, министр региона по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов посетил с рабочим визитом Ленинский городской округ. В поездке его сопровождал глава муниципального образования Станислав Каторов.

Вместе они проанализировали организацию вывоза отходов из контейнеров у многоэтажных домов, а также уборки дворовых территорий в предстоящий зимний сезон, сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.





Глава округа, рассказал представителям министерства о текущей обстановке с парковкой на придомовых территориях и состоянии контейнерных площадок. Также генеральный директор Каширского регионального оператора поделился новыми методами, применяемыми для утилизации отходов в Ленинском округе.





Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа



«Продолжаем лично посещать муниципалитеты. Сегодня обсудили с главой и представителями регионального оператора вопросы устранения нарушений в части вывоза ТКО, уборки снега, а также меры борьбы с запаркованностью. Основная точка роста — отказ от сторонних возчиков в пользу регионального оператора для обеспечения прозрачности маршрута ТКО. Видим также эффективную работу искусственного интеллекта в этом вопросе — с начала года камеры системы «Безопасный регион» вынесли порядка 100 постановлений о ненадлежащей парковке у КП. Более 170 постановлений вынесено с помощью «Народного инспектора», — сказал Владислав Мурашов.





В пресс-службе округа добавили, что в ходе визита представителей областного правительства была осмотрена коммунальная техника в муниципальном бюджетном учреждении «Благоустройство», которое занимается чисткой общественных мест, дворовых площадок, парков и скверов. На балансе учреждения свыше 110 специальных автомобилей, из которых 10 были приобретены Министерством в 2024 году. Во время инспекции шел сильный снегопад, что позволило проверяющим на практике оценить эффективность уборки снега в дворах и проездах.





Фото: пресс-служба администрации Ленинского округа



«По итогам проверки со стороны министерства были даны соответствующие рекомендации как Ленинскому округу более чётко и грамотно отработать зимний период», — отметила заместитель главы городского округа Татьяна Калямина.





Она также отметила, что Ленинский городской округ участвует в программе по модернизации контейнерных площадок, которая рассчитана на два года — 2024 и 2025. В текущем году в муниципалитете отремонтировали 33 площадки, ещё 25 планируют обновить в следующем году.