Драка и свистки: заседание парламента Сербии превратилось в потасовку

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В сербском парламенте произошла потасовка между депутатами оппозиции и правящей коалиции, которую возглавляет Сербская прогрессивная партия (СПП). Трансляция инцидента велась на сайте законодательного собрания.
На заседании в понедельник планировалось обсуждение бюджета на 2025 год.
Однако сразу после утверждения повестки оппозиционные депутаты поднялись с мест, призывая к отставке правительства. Они обвинили власти в гибели 15 человек при обрушении козырька вокзала в Нови-Саде, произошедшем в начале ноября, и развернули плакаты с надписью «Коррупция убивает». В ответ депутаты правящей коалиции вышли с плакатами «Коррупция - ваше среднее имя».
Председатель парламента Ана Брнабич попыталась восстановить порядок, призывая депутатов вернуться на свои места. Она назвала происходящее позором для парламента и оскорблением памяти жертв трагедии. Несмотря на это, оппозиция продолжила использовать свистки и вувузелы, создавая шум в зале.
Перед президиумом разгорелась потасовка: толкания, обливания водой, а на балконе женщины-депутаты сцепились за волосы, препятствуя вывешиванию плаката с надписью «Желтые (оскорбительное прозвище оппозиции в Сербии) воры хотят войны, а Сербия — работы».
Спикер парламента и служба безопасности пытались восстановить порядок без применения силы, чтобы продолжить заседание.
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Однако сразу после утверждения повестки оппозиционные депутаты поднялись с мест, призывая к отставке правительства. Они обвинили власти в гибели 15 человек при обрушении козырька вокзала в Нови-Саде, произошедшем в начале ноября, и развернули плакаты с надписью «Коррупция убивает». В ответ депутаты правящей коалиции вышли с плакатами «Коррупция - ваше среднее имя».
Председатель парламента Ана Брнабич попыталась восстановить порядок, призывая депутатов вернуться на свои места. Она назвала происходящее позором для парламента и оскорблением памяти жертв трагедии. Несмотря на это, оппозиция продолжила использовать свистки и вувузелы, создавая шум в зале.
Перед президиумом разгорелась потасовка: толкания, обливания водой, а на балконе женщины-депутаты сцепились за волосы, препятствуя вывешиванию плаката с надписью «Желтые (оскорбительное прозвище оппозиции в Сербии) воры хотят войны, а Сербия — работы».
Спикер парламента и служба безопасности пытались восстановить порядок без применения силы, чтобы продолжить заседание.
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Мария Моисеева