Суд примирил чеченцев и аниматоров, подравшихся в Анапе

Фото: iStock/Zolnierek
Мировой судья судебного участка №3 в Анапе рассмотрел уголовное дело в отношении троих чеченцев, подравшихся с аниматорами на российском курорте в сентябре. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.
По данным издания, Зелимхана Заурбекова, Руслана Халидова и Магомед-Расула Хайбулаева обвинили в побоях и в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Подсудимые признали вину, извинились и возместили пострадавшим моральный вред. При этом избитые аниматоры не стали возражать против прекращения дела.
Таким образом, обвиняемые и потерпевшие заключили мировое соглашение.
Следствие установило, что в ночь на 3 сентября у кафе на Пионерском проспекте в Анапе трое жителей Чечни хотели познакомиться с девушкой, однако девушка не согласилась, тогда мужчины начали проявлять агрессию. За нее заступились аниматоры, после чего произошла драка.
Этот конфликт вызвал бурные эмоции у командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который заявил, что драка была спровоцирована девушкой, с которой захотели познакомиться эти чеченцы. Она в грубой форме послала их, после чего другая находящаяся рядом женщина грубо высказалась обо всём чеченском народе и заявила, что они толпами бегут от «укропов», после чего и произошла драка.
Читайте также:
Алаудинов высказался об инциденте с участием чеченцев в Анапе
Пострадавший в драке в Анапе назвал слова Алаудинова «притянутыми за уши»
Угрожавший «вызвать чеченцев» водитель маршрутки стал фигурантом уголовного дела
Таким образом, обвиняемые и потерпевшие заключили мировое соглашение.
Следствие установило, что в ночь на 3 сентября у кафе на Пионерском проспекте в Анапе трое жителей Чечни хотели познакомиться с девушкой, однако девушка не согласилась, тогда мужчины начали проявлять агрессию. За нее заступились аниматоры, после чего произошла драка.
Этот конфликт вызвал бурные эмоции у командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова, который заявил, что драка была спровоцирована девушкой, с которой захотели познакомиться эти чеченцы. Она в грубой форме послала их, после чего другая находящаяся рядом женщина грубо высказалась обо всём чеченском народе и заявила, что они толпами бегут от «укропов», после чего и произошла драка.
Читайте также:
Алаудинов высказался об инциденте с участием чеченцев в Анапе
Пострадавший в драке в Анапе назвал слова Алаудинова «притянутыми за уши»
Угрожавший «вызвать чеченцев» водитель маршрутки стал фигурантом уголовного дела
Элина Позднякова