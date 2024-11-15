Драка на трибунах: На матче Франция-Израиль произошла стычка фанатов

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На матче Лиги наций между сборными Франции и Израиля произошла драка: группа фанатов в цветах французской команды напала на болельщиков израильской сборной, сообщает RMC Sport.
Инцидент случился на «Стад де Франс» в Сен-Дени на 17-й минуте встречи, когда группа местных фанатов прорвалась на сектор израильских болельщиков, противостоявших им около 50 человек.
Конфликт удалось быстро погасить стюардам и полиции, предотвратив массовые беспорядки.
Ранее французская полиция усилила меры безопасности в свете недавних событий в Амстердаме, когда болельщики «Маккаби» подверглись нападению.
Матч, проходивший при рекордно низкой явке, собрал лишь 20 тысяч зрителей, и даже эта цифра визуально не была достигнута, зрителей на трибунах казалось меньше.
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Конфликт удалось быстро погасить стюардам и полиции, предотвратив массовые беспорядки.
Ранее французская полиция усилила меры безопасности в свете недавних событий в Амстердаме, когда болельщики «Маккаби» подверглись нападению.
Матч, проходивший при рекордно низкой явке, собрал лишь 20 тысяч зрителей, и даже эта цифра визуально не была достигнута, зрителей на трибунах казалось меньше.
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Мария Моисеева