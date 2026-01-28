В подмосковной Истре продолжают устранять последствия снежного циклона

28 января 2026, 09:27

оригинал Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Истра

В муниципальном округе Истра коммунальные и дорожные службы в усиленном режиме устраняют последствия сильного снежного циклона. Условия работы остаются крайне сложными. Об этом сообщили в местной Администрации.





Снегопад пришёлся на рабочие дни, на дорогах вырос трафик. Из-за погодных условий технику возвращают на уже расчищенные участки, чтобы провести уборку повторно.



Сейчас на расчистке дорог работают более 60 единиц техники — комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики. Во дворах и общественных пространствах задействовали свыше 70 единиц коммунальной техники муниципальных учреждений и подрядных организаций. Вместе с ними работают около 450 коммунальных рабочих. Помощь в уборке также оказывают активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».



Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Истра Муниципальный округ Истра имеет разветвлённую дорожную сеть: более 1 000 километров автомобильных дорог, около 200 населённых пунктов, свыше 300 дворовых территорий и тысячи подъездов к многоквартирным домам.



Для эффективной работы в муниципалитете действуют специальные регламенты, которые определяют приоритеты уборки — что очищают в первую очередь, а что во вторую.



