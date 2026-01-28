В подмосковной Истре продолжают устранять последствия снежного циклона
В муниципальном округе Истра коммунальные и дорожные службы в усиленном режиме устраняют последствия сильного снежного циклона. Условия работы остаются крайне сложными. Об этом сообщили в местной Администрации.
Снегопад пришёлся на рабочие дни, на дорогах вырос трафик. Из-за погодных условий технику возвращают на уже расчищенные участки, чтобы провести уборку повторно.
Сейчас на расчистке дорог работают более 60 единиц техники — комбинированные дорожные машины, тракторы и погрузчики. Во дворах и общественных пространствах задействовали свыше 70 единиц коммунальной техники муниципальных учреждений и подрядных организаций. Вместе с ними работают около 450 коммунальных рабочих. Помощь в уборке также оказывают активисты местного отделения «Молодой Гвардии Единой России».
Муниципальный округ Истра имеет разветвлённую дорожную сеть: более 1 000 километров автомобильных дорог, около 200 населённых пунктов, свыше 300 дворовых территорий и тысячи подъездов к многоквартирным домам.
Для эффективной работы в муниципалитете действуют специальные регламенты, которые определяют приоритеты уборки — что очищают в первую очередь, а что во вторую.
«Уважаемые жители и гости округа! Работа продолжается в усиленном режиме, однако важно учитывать сложные условия. Если есть такая возможность, временно откажитесь от транспорта. Кроме того, если ваш автомобиль мешает проезду спецтехники, просьба его перепарковывать, так как всё это напрямую влияет на качество и время уборки. «112» — телефон круглосуточной единой диспетчерской службы», — отмечает глава округа Татьяна Витушева.