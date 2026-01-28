На борьбу со снегом в Подмосковье вышли 30 000 дворников и 7500 единиц техники

28 января 2026, 11:21

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Ситуацию с ликвидацией последствий снегопада в Подмосковье в оперативном режиме отслеживает специальный штаб. Об этом рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.





По его словам, на улицы региона вышли около 95% дворников. Это больше, чем во время предыдущего снегопада, пришедшего в регион 9 января.

«Снегопад начался вчера. Всего за сутки выпало 25-30 сантиметров снега, ожидается ещё 10-15 сантиметров. Для борьбы с ним на линию вышли 7500 единиц техники и 30 000 дворников. Ночью основные усилия были направлены на дороги. При этом пришлось 16 раз эвакуировать застрявшие фуры. К концу дня снегопад должен ослабнуть, и коммунальщики перейдут к активному вывозу снега», – рассказал Мурашов 360.