Стало известно, что грозит 14-летней школьнице за поджог в школе Красноярска
Школьнице из Красноярска грозит до 6,5 лет за попытку убийства одноклассников
В Красноярске школьнице предъявили обвинение в попытке убийства двух и более лиц. Как сообщил адвокат Вадим Багатурия, девушке грозит до шести с половиной лет лишения свободы.
В беседе с «NEWS.ru» Багатурия пояснил, что задержанная уже достигла 14-летнего возраста, с которого в России наступает уголовная ответственность. Адвокат отметил, что следствие квалифицировало её действия как покушение на убийство общеопасным способом.
«Наказание в данном случае не может превысить 10 лет лишения свободы. С учётом того, что это покушение, не более чем две трети от максимально возможного [срока]. То есть шесть с половиной лет — максимум, который может получить ученица», — подчеркнул эксперт.Багатурия уточнил, что судебно-психиатрическая экспертиза определит, осознавала ли школьница свои действия и есть ли у неё психические расстройства. Исходя из этого, её ждёт колония или принудительное лечение.