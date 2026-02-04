Стало известно, что грозит 14-летней школьнице за поджог в школе Красноярска

04 февраля 2026, 14:13

Школьнице из Красноярска грозит до 6,5 лет за попытку убийства одноклассников

Фото: Istock/Yingko

В Красноярске школьнице предъявили обвинение в попытке убийства двух и более лиц. Как сообщил адвокат Вадим Багатурия, девушке грозит до шести с половиной лет лишения свободы.





В беседе с «NEWS.ru» Багатурия пояснил, что задержанная уже достигла 14-летнего возраста, с которого в России наступает уголовная ответственность. Адвокат отметил, что следствие квалифицировало её действия как покушение на убийство общеопасным способом.

«Наказание в данном случае не может превысить 10 лет лишения свободы. С учётом того, что это покушение, не более чем две трети от максимально возможного [срока]. То есть шесть с половиной лет — максимум, который может получить ученица», — подчеркнул эксперт.