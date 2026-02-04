У пассажира метро забрали шапку и арестовали из-за фото в соцсетях
В Санкт-Петербурге арестовали пассажира метро и изъяли у него шапку с изображением символа, который в России считается запрещённым. Об этом в Telegram сообщила объединённая пресс-служба судов города.
По данным ведомства, 29 января правоохранители во время мониторинга соцсетей обнаружили фото мужчины. На нём был худи в цветах флага США, а на шапке — эмблема в виде трезубца*, которую в РФ связывают с символикой ряда украинских националистических организаций. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД пришли к выводу, что таким образом мужчина публично демонстрировал нацистскую атрибутику.
Фигурант вину не признал. Он заявил, что не знал о запрете трезубца*, и пояснил, что приобрёл шапку, чтобы подчеркнуть свои этнические и культурные корни.
Также мужчина подчеркнул, что не занимался пропагандой запрещённой информации. Тем не менее суд назначил ему десять суток административного ареста и постановил конфисковать головной убор.
Читайте также: *Запрещенная в России символика