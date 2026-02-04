У пассажира метро забрали шапку и арестовали из-за фото в соцсетях

04 февраля 2026, 16:06

Пассажира питерского метро арестовали из-за трезубца* Украины на шапке

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге арестовали пассажира метро и изъяли у него шапку с изображением символа, который в России считается запрещённым. Об этом в Telegram сообщила объединённая пресс-служба судов города.