Школьник напал на гимназию с пневматическим автоматом и устроил взрыв: ему вынесли меру пресечения
Уфимскому школьнику, устроившему нападение в гимназии №16 с пневматическим автоматом, назначили меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. В инстанции уточнили, что судебное заседание прошло в закрытом режиме.
Инцидент произошел утром во вторник 4 февраля. Девятиклассник Вадим И. принес в школу пластиковый пневматический автомат, произвел несколько выстрелов и взорвал петарду. По данным следствия, его целью был учитель истории. Педагог получил ранение в щеку, однако госпитализация не понадобилась.
Кроме того, накануне сообщалось, что школьница облила бензином и подожгла одноклассника в Красноярске. Ее задержали и допросили в присутствии матери.
Ей грозит до шести с половиной лет лишения свободы.
