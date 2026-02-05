Достижения.рф

Школьник напал на гимназию с пневматическим автоматом и устроил взрыв: ему вынесли меру пресечения

Напавшего на гимназию с пневматикой школьника отправили под домашний арест
Уфимскому школьнику, устроившему нападение в гимназии №16 с пневматическим автоматом, назначили меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. В инстанции уточнили, что судебное заседание прошло в закрытом режиме.



Инцидент произошел утром во вторник 4 февраля. Девятиклассник Вадим И. принес в школу пластиковый пневматический автомат, произвел несколько выстрелов и взорвал петарду. По данным следствия, его целью был учитель истории. Педагог получил ранение в щеку, однако госпитализация не понадобилась.

Кроме того, накануне сообщалось, что школьница облила бензином и подожгла одноклассника в Красноярске. Ее ​задержали и допросили в присутствии матери.

Ей грозит до шести с половиной лет лишения свободы.

