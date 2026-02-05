Школьник напал на гимназию с пневматическим автоматом и устроил взрыв: ему вынесли меру пресечения

05 февраля 2026, 12:33

Напавшего на гимназию с пневматикой школьника отправили под домашний арест

Фото: istockphoto/Vitalii Puzankov

Уфимскому школьнику, устроившему нападение в гимназии №16 с пневматическим автоматом, назначили меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. В инстанции уточнили, что судебное заседание прошло в закрытом режиме.