11 ноября 2025, 17:34

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

После новогодних праздников стоимость туристических поездок снизится на 30–60%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.





В беседе с «Татар-информ» он сообщил, что снижение цен начнется после 15–20 января. Авиакомпании в этот период уменьшают стоимость билетов на 50–70%, а отели — на 30–40%.





«Именно поэтому общий пакет в зависимости от направления дешевеет на 30-60%», — отметил эксперт.