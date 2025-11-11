Достижения.рф

После новогодних праздников стоимость туристических поездок снизится на 30–60%

Фото: iStock/Siarhei Khaletski

После новогодних праздников стоимость туристических поездок снизится на 30–60%. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.



В беседе с «Татар-информ» он сообщил, что снижение цен начнется после 15–20 января. Авиакомпании в этот период уменьшают стоимость билетов на 50–70%, а отели — на 30–40%.

«Именно поэтому общий пакет в зависимости от направления дешевеет на 30-60%», — отметил эксперт.

Период скидок продлится до середины февраля, после чего цены начнут расти в преддверии мартовских праздников, а затем — к маю.

Мурадян также подчеркнул, что всё больше россиян выбирают «смарт-тревел» — путешествия в периоды низких цен, тщательно сравнивая стоимость туров в разные даты.
