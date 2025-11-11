Россиянам рассказали, какие товары выгоднее всего купить во время осенних распродаж

11 ноября 2025, 16:28

«Мегамаркет»: в период распродаж максимальные скидки делают на одежду и обувь

Фото: iStock/ipopba

Во время осенних распродаж выгоднее всего можно купить одежду и обувь. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на исследование маркетплейса «Мегамаркет».





Отмечается, что в 2023 году скидки на эти товары составляли 70%, в 2024 — 80%, а в текущем — 84%.





«В основном такие скидки возникают благодаря снижению продавцами цен, а не из-за дополнительных маркетинговых акций. Это позволяет покупателям оптимизировать расходы во время распродаж», — говорится в материале.

«Полезно заранее составить список покупок и установить лимит расходов. Для неожиданных желаний подходит "правило 24 часов": если вещь не была запланирована, решение лучше отложить на сутки. В большинстве случаев импульс ослабевает, и покупка перестает казаться нужной», — посоветовала специалист.