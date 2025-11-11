Россиянам рассказали, какие товары выгоднее всего купить во время осенних распродаж
«Мегамаркет»: в период распродаж максимальные скидки делают на одежду и обувь
Во время осенних распродаж выгоднее всего можно купить одежду и обувь. Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на исследование маркетплейса «Мегамаркет».
Отмечается, что в 2023 году скидки на эти товары составляли 70%, в 2024 — 80%, а в текущем — 84%.
«В основном такие скидки возникают благодаря снижению продавцами цен, а не из-за дополнительных маркетинговых акций. Это позволяет покупателям оптимизировать расходы во время распродаж», — говорится в материале.
В исследовании также говорится, что в октябре россияне чаще покупают резину для машин, моторные масла и детское питание, в ноябре и декабре активизируется спрос на новогодние товары и пиротехнику. При этом средства гигиены, бакалея и лекарства продаются в течение всей осени.
В свою очередь психолог Скандинавского центра здоровья Елена Шидловская в беседе с RT отметила, что в период распродаж важно сохранять самоконтроль, чтобы не купить лишнего.
Она пояснила, что во время «Чёрной пятницы» активизируются базовые реакции на дефицит и срочность.
«Полезно заранее составить список покупок и установить лимит расходов. Для неожиданных желаний подходит "правило 24 часов": если вещь не была запланирована, решение лучше отложить на сутки. В большинстве случаев импульс ослабевает, и покупка перестает казаться нужной», — посоветовала специалист.
Она призвала использовать для покупки наличные деньги или дебетовую карту, чтобы чётко ощутить реальную стоимость, а также избегать покупок в состоянии усталости и раздражения.