После обнаружения взрывчатки на заводе в Петербурге возбудили уголовное дело

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Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело после обнаружения на Всеволожском заводе самодельного взрывного устройства (СВУ), содержащего почти два килограмма взрывчатки, сообщает РБК.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был предотвращен теракт на металлургическом заводе. На территории предприятия была обнаружена бомба, спрятанная в пакете возле одного из складов. Как она оказалась на заводе, пока неизвестно.
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