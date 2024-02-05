В Подмосковье арестовали мужчину, застрелилившего водителя скорой помощи

Фото: istock / BrianAJackson
В Домодедово арестовали 56-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в микрорайоне Востряково. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на подмосковное управление Следственного комитета России (СКР).
По данным ведомства, россиянин признал вину и раскаялся. Следователи уже осмотрели место убийства и назначили несколько экспертиз, среди которых психолого-психиатрическая и медицинская экспертизы.
«Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», — отметили в СК.
Читайте также:
СК: Задержанный за убийство бойца ММА Мутаева признал свою вину и дал показания
В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж
В Москве мошенники развели пенсионера на деньги и заставили работать на себя
Алина Юрчак