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В Подмосковье арестовали мужчину, застрелилившего водителя скорой помощи

05 февраля 2024, 15:28
Фото: istock / BrianAJackson

Фото: istock / BrianAJackson

В Домодедово арестовали 56-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве водителя скорой помощи в микрорайоне Востряково. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на подмосковное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, россиянин признал вину и раскаялся. Следователи уже осмотрели место убийства и назначили несколько экспертиз, среди которых психолого-психиатрическая и медицинская экспертизы.

«Продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы», — отметили в СК.

По информации следствия, 2 февраля пьяный обвиняемый начал конфликтовать с водителем территориального центра медицины катастроф Подмосковья. В ходе ссоры, вызванной личной неприязнью, подозреваемый выстрелил из сигнального пистолета в потерпевшего, который из-за полученных ранений скончался.

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#скр
#домодедово
#следователи
#стрельба
#задержание
#подмосковье
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Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ*
05 февраля 2024, 16:25

Фото: iStock/gorodenkoff

Жительница Саратова получила штраф размером в 1500 тысячи рублей за демонстрацию символики ЛГБТ*, об этом сообщает «ТАСС».
Сообщается, что административный протокол в отношении россиянки был составлен ещё в январе этого года. По словам адвоката Дениса Руденко, на девушку обратили внимание из-за публикаций в её социальной сети, которые были опубликованы несколько лет назад.

«Насколько мне известно, это первый протокол, составленный в России по конкретному международному общественному движению ЛГБТ* и его символике», — подчеркнул Руденко.

Суд признал девушку виновной и вынес ей приговор в виде оплаты штрафа в размере 1500 рублей. Адвокат же заявил, что с приговор ни они, ни ​его клиентка не согласна, ​и они намерены обжаловать решение суда.

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​*Организация, признанная экстремистской на территории РФ
#суд
#саратов
#лгбт
#штраф
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Стало известно, за что убили бойца Мутаева в Махачкале
Кадирханов убил бойца Мутаева в Махачкале за издевательства над ним
05 февраля 2024, 15:56

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Застреливший бойца ММА Магомеда Мутаева в Махачкале признался, что сделал это после систематических издевательств над ним, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, вечером 31 января в столице Республики Дагестан Махачкале застрелили 21-летнего бойца смешанного стиля (MMA) Магомеда Мутаева. Убийца выстрелил в него не менее семи раз, он скончался по дороге в больницу в машине скорой помощи.

Четыре дня спустя был задержан подозреваемый в совершении этого преступления — 18-лений Надырхан Кадирханов. Он признался в содеянном, а также стал сотрудничать со следствием — рассказал, как застрелил бойца во всех подробностях и показал, где спрятал оружие.

По информации Baza, Кадирханов совершил убийство из мести. Ранее он и убитый дружили, но потом между молодыми мужчинами произошёл конфликт. Кадирханова избили толпой, вырвали ему волосы, а также угрожали выжечь нецензурное слово на спине. Две недели спустя над ним продолжили издеваться, но уже словесно — компания стала писать Кадирханову, что он не мужчина и всячески оскорблять его. 31 января он не выдержал и пошёл на убийство своего обидчика.

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#дагестан
#убийство
#выстрел
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Сахненко: Под ударом ВСУ по Лисичанску погибли депутаты Тростянский и Жушма
05 февраля 2024, 15:37

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате украинского удара по городу Лисичанску погибли два депутата – Артём Тростянский и Иван Жушма, об этом сообщил глава города Эдуард Сахненко в Telegram-канале.
Напомним, 3 февраля Вооружённые силы Украины нанесли удар по городу Лисичанску в Луганской Народной Республике. Один из снарядов попал в здание пекарня, в котором в этот момент находилось большое количество людей. В результате — погибли 28 человек. 4 февраля на территории республики был объявлен днём траура по погибшим в пекарне гражданам.

«В результате жестокого обстрела мирных жителей, которые находились на территории пекарни и кафе, погибли двое депутатов – Артем Николаевич Тростянский и Иван Сергеевич Жушма», — написал Сахненко.

Он также выразил свои соболезнования родным и близким жертвам украинского обстрела.

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#лнр
#погибшие
#обстрел
#всу
#депутаты
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Собака загрызла своего хозяина в столичном районе Коптево
05 февраля 2024, 15:09

Фото: iStock/Milan Krasula

В московской квартире собака загрызла своего собственного хозяина, об этом сообщает «360» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, шокирующее происшествие произошло в столичном районе Коптево.

Супруга погибшего не могла попасть в квартиру, для этого ей пришлось вызывать спасателей. При этом, в квартире вместе с отцом находились дети, однако, их пёс не тронул. От полученных травм мужчина скончался.

Иных подробностей происшествия не приводится, в частности - какой породы была собака и почему она могла наброситься на своего хозяина.

Напомним, ранее в Хабаровске стая бродячих собак насмерть загрызла бездомного мужчину.

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Матери, закопавшей младенца в сугроб на Урале, предъявили обвинение

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#собака
#москва
#смерть
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Матери, закопавшей младенца в сугроб на Урале, предъявили обвинение
05 февраля 2024, 14:54

Фото: iStock/zoka74

Жительнице Свердловской области, которая закопала новорождённого в сугроб у бани, предъявили обвинения, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
Напомним, потрясшая интернет-пространство история произошла 20 декабря 2023 года. Жительница Свердловской области приехала на дачный участок своего свёкра, который располагается в посёлке Свободный. Она родила в бане сына, а когда под утро её обнаружил хозяин дачи и побежал за помощью, мать закопала своего ребёнка в сугроб и скрылась. К счастью, свёкр вовремя обнаружил младенца и, благодаря помощи врачей, его удалось спасти.

«Жительнице посёлка Свободный предъявлено обвинение в покушении на убийство её новорождённого ребёнка», — сообщили в региональном СК.

При этом, отмечается, что следователи продолжают устанавливать детали этого преступления.

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В Махачкале скончался один из детей, которые были в свалившейся в канал «Приоре»

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#следственный комитет
#убийство
#младенец
#баня
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Двое мужчин пострадали в ходе драки со стрельбой в центре Москвы
В центре Москвы произошла драка со стрельбой, двоих мужчин госпитализировали
05 февраля 2024, 14:40

Фото: istock / nixki

В ночь на 5 февраля между мужчинами на Покровском бульваре в центре Москвы произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.

«Предварительно установлено, что между группой граждан произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. В результате инцидента пострадали двое мужчин, которые с разными травмами были госпитализированы в медучреждения», — рассказал собеседник издания.
Сообщается, что в причастности к ЧП задержали жителя Подмосковья 1995 года рождения, который несколько раз выстрелил в пострадавших.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). По данной статье предусматривается тюремное заключение сроком до двух лет.

Ранее сообщалось, что суд арестовал россиянина и ещё 24 человека по делу о нападении на церковь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#драка
#конфликт
#уголовное чп
#ук
#рф
#стрельба
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В Ступино спасатели освободили мужчину из заточения в гараже
05 февраля 2024, 13:20

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Спасатели «Мособлпожспас» помогли мужчине, заточённому в собственном гараже. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Мужчина позвонил в 112, который застрял в собственном гараже и не смог самостоятельно открыть металическую дверь.

«Оперативно прибыв на место вызова, работники пожарно-спасательной службы определили, что дверь гаража снаружи закрыта на висячий замок. При помощи специального инструмента специалисты сняли замок и спасли из гаражного плена озадаченного мужчину. В медицинской помощи хозяин гаража не нуждался», — поделился старший смены Михаил Смирнов.

Стоит отметить, что инцидент произошел в гаражном кооперативе ГСК-2/5 городского округа Ступино. Спасатели настоятельно рекомендуют всегда носить с собой заряженный телефон и в случае таких происшествий незамедлительно звонить в службу 112.

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СК: Задержанный за убийство бойца ММА Мутаева признал свою вину и дал показания
05 февраля 2024, 12:54

Фото: iStock/BrianAJackson

Надырхан Кадирханов, задержанный по подозрению в убийстве бойца Магомеда Мутаева признался в совершении преступления и дал показания, об этом сообщили в Следственном комитете по Дагестану.
Напомним, вечером 31 января в Махачкале был застрелен 21-летний боец смешанного стиля (MMA) Магомед Мутаев. Сообщалось, что в него выстрелили не менее сем и раз. От полученных травм он скончался по пути в больницу. Подозреваемый в совершении этого преступления, 18-лений Надырхан Кадирханов, был задержан 3 февраля на территории республики.

По информации СК Дагестана, задержанный признал свою вину, а также подробно рассказал о том, как застрелил спортсмена и куда спрятал пистолет.

Ранее сообщалось, что мотивом к убийству Мутаеву стала внезапно возникшая неприязнь со стороны подозреваемого. Однако, в чём именно заключалась эта неприязнь - пока что не раскрывается.

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#пистолет
#ск
#дагестан
#убийство
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В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж
05 февраля 2024, 12:15

Фото: iStock/aerogondo

В Грузии задержали партию взрывчатки, которую планировали доставить в Россию для осуществления терактов, об этом сообщили в Службе госбезопасности страны.
По информации ведомства, ящики со взрывными устройствами направлялись из Одессы в Воронеж. Всего преступники пытались провезти через границу 14 кг взрывчатки С-4, шесть детонаторов и шесть специальных ключей. Предполагается, что террористические акты могли планировать устроить и на территории Грузии.

Уточняется, что к организации перевозки взрывчатки причастен депутат от партии Зеленского Андрей Шарашидзе. Непосредственно же к осуществлению доставки груза были привлечены семь граждан Грузии, три гражданина Украины и два гражданина Армении.

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