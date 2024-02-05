Двое мужчин пострадали в ходе драки со стрельбой в центре Москвы

Фото: istock / nixki
В ночь на 5 февраля между мужчинами на Покровском бульваре в центре Москвы произошла драка со стрельбой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.
«Предварительно установлено, что между группой граждан произошел бытовой конфликт, переросший в потасовку. В результате инцидента пострадали двое мужчин, которые с разными травмами были госпитализированы в медучреждения», — рассказал собеседник издания.Сообщается, что в причастности к ЧП задержали жителя Подмосковья 1995 года рождения, который несколько раз выстрелил в пострадавших.
Ранее сообщалось, что суд арестовал россиянина и ещё 24 человека по делу о нападении на церковь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Читайте также:
СК: Задержанный за убийство бойца ММА Мутаева признал свою вину и дал показания
В Грузии задержан груз взрывчатки, направлявшийся из Одессы в Воронеж
В Москве мошенники развели пенсионера на деньги и заставили работать на себя
Алина Юрчак