Россиянам дали советы по экономии денег после отпуска

05 октября 2026, 07:46

После отпуска россиянам посоветовали отказаться от такси и доставки еды

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Международный финансовый советник Мария Ермилова рекомендовала после затратной поездки пересмотреть необязательные расходы. Временно стоит реже пользоваться такси, заказывать готовую еду, ходить в рестораны и тратить деньги на развлечения или незапланированные покупки.