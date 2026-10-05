Россиянам дали советы по экономии денег после отпуска
Международный финансовый советник Мария Ермилова рекомендовала после затратной поездки пересмотреть необязательные расходы. Временно стоит реже пользоваться такси, заказывать готовую еду, ходить в рестораны и тратить деньги на развлечения или незапланированные покупки.
В первую очередь эксперт призвала закрывать обязательные статьи бюджета: аренду или ипотеку, коммунальные платежи, продукты, транспорт, лекарства и кредиты. На медицинской помощи и полноценном питании экономить не следует.
Если отпуск частично оплатили кредитной картой, свободные средства разумнее направить на досрочное погашение задолженности. Ермилова в беседе с «Газетой.Ru» пояснила, что ставка по кредитке чаще всего превышает доход от надежных финансовых инструментов.
Полностью отказываться от сбережений необязательно. Можно сохранить небольшие регулярные переводы на накопительный счет, чтобы не терять привычку. Однако при долге с высокой ставкой главным финансовым приоритетом остается его сокращение.
Экономист привела пример с месячным доходом в 100 тысяч рублей. При расходах на отпуск в 200 тысяч, включая 50 тысяч заемных средств с карты, и обязательных тратах в 65 тысяч рублей у человека останется 35 тысяч. Из них 25 тысяч можно перечислить в счет долга, пять тысяч отложить, а оставшуюся сумму оставить на личные нужды.
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