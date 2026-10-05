Выяснились две сферы, где средняя зарплата в июле превысила 500 тысяч рублей

05 октября 2026, 01:18

В перестраховании и холдингах средняя зарплата в июле превысила полмиллиона рублей

Фото: iStock/mizar_21984

Средний заработок выше 500 тысяч рублей в России в июле получали сотрудники двух отраслей — перестрахования и холдинговых структур. Об этом сообщает РИА Новости.