Выяснились две сферы, где средняя зарплата в июле превысила 500 тысяч рублей
Средний заработок выше 500 тысяч рублей в России в июле получали сотрудники двух отраслей — перестрахования и холдинговых структур. Об этом сообщает РИА Новости.
В перестраховании средняя зарплата достигла 653,7 тысячи рублей, в то время как в холдингах — 542,5 тысячи рублей. Остальные сферы не смогли похвастаться похожим результатом, не дотянув до отметки в полмиллиона.
Напомним, что при расчёте среднемесячной начисленной зарплаты учитывают доходы до вычета налогов, включая премии, а также выплаты всем сотрудникам, даже с очень высокими окладами. Согласно материалу, в целом по России в июле показатель вырос на 9,5% в годовом выражении и составил 109,5 тысячи рублей.
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