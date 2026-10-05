В Каспийском море появилась новая запретная для рыболовства зона

05 октября 2026, 03:03

Росрыболовство: В Каспийском море появился новый участок, где ограничили вылов рыбы

Фото: iStock/Alessandro De Maddalena

В Каспийском море появился новый участок, где запретили вылов рыбы. Мера нужна для сохранения водных биоресурсов, которые сейчас значительно уступают историческим максимумам. Об этом РИА Новости рассказали в Росрыболовстве.