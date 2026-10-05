В Каспийском море появилась новая запретная для рыболовства зона
В Каспийском море появился новый участок, где запретили вылов рыбы. Мера нужна для сохранения водных биоресурсов, которые сейчас значительно уступают историческим максимумам. Об этом РИА Новости рассказали в Росрыболовстве.
Согласно материалу, запрет ввели приказом Минсельхоза РФ, он касается Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. Площадь зоны, в которой нельзя осуществлять вылов, составляет около 1550 квадратных километров.
В ведомстве напомнили, что Каспийское море является уникальным водоемом. Еще во второй половине XIX века в самой продуктивной зоне создали особую заповедную территорию — Волжское предустьевое запретное пространство (ВЗПП), где нельзя было вести рыболовство.
Границы ВЗПП не раз пересматривали за более чем 150 лет. Сейчас главным фактором для установления запретных районов считаются сильно изменившиеся характеристики Каспийского моря.
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