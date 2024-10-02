«После похолоданий»: Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в октябре

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Октябрь радует жителей Москвы и Подмосковья своей солнечной погодой. Говорят, что наступило бабье лето. Правда ли это?
Начальник ситуационного Центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что бабье лето в Москве и Подмосковье еще не наступало.
Он также поделился прогнозом на ближайшую неделю, сказав, что четверг станет самым теплый днем на неделе (температура достигнет 20-22 градусов).
Следующая неделя, по словам синоптика, тоже будет характеризироваться дождями, а температура не превысит 10-12 градусов.
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«Самый теплый сентябрь за 150 лет наблюдения — это было продолжение августа. Сейчас просто погожая погода. Бабье лето будет вначале второй декады. Оно наступает после дождей и продолжительных похолоданий, пока их не было», — сообщил синоптик.
Он также поделился прогнозом на ближайшую неделю, сказав, что четверг станет самым теплый днем на неделе (температура достигнет 20-22 градусов).
«В пятницу у нас уже пойдет облачность, атмосферный фронт приблизится, во второй половине дня начнется дождь, который продлится до вечера. Днем в субботу будут небольшие дожди — до полутора миллиметров. И похолодает на выходных. Южный теплый ветер с субботы на воскресенье сменится на северный, северо-западный, северо-восточный», — сказал специалист.
Следующая неделя, по словам синоптика, тоже будет характеризироваться дождями, а температура не превысит 10-12 градусов.
«Начиная с 10, 11, 12 октября будет рост давления — это и придет бабье лето. Но с учетом такого длинного тепла в сентябре, бабье лето будет короткое», — заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева