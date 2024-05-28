Шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья

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В США после семейного застолья шесть человек заразились круглыми червями трихинеллами. Об этом пишет The Guardian.
Сообщается, что источником заражения стала медвежатина. Её к столу привез один из родственников. Мясо готовили на гриле. Оно оказалось сырым, поэтому его пришлось готовить повторно.
Первым недомогание почувствовал 29-летний мужчина. У него началась лихорадка, отек вокруг глаз, сильные мышечные боли, а также другие симптомы. Личинок паразитов обнаружили у шести членов семьи. Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Тюмени врачи уронили женщину после операции. Пациентка получила травмы головы, плеча и разрыв связок. Отмечается, что инцидент произошел в частном медицинском центре. По словам дочери пострадавшей, женщину пытались переложить с операционного стола, однако попытка завершилась неудачно.
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Первым недомогание почувствовал 29-летний мужчина. У него началась лихорадка, отек вокруг глаз, сильные мышечные боли, а также другие симптомы. Личинок паразитов обнаружили у шести членов семьи. Двое были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что в Тюмени врачи уронили женщину после операции. Пациентка получила травмы головы, плеча и разрыв связок. Отмечается, что инцидент произошел в частном медицинском центре. По словам дочери пострадавшей, женщину пытались переложить с операционного стола, однако попытка завершилась неудачно.
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Дарья Осипова