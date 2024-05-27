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Суд в Турции оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве активистки из Питера

27 мая 2024, 17:08
Фото: iStock/tiero

Фото: iStock/tiero

Суд в Турции оправдал гражданина Сирии, которого обвиняли в убийстве петербурженки Анастасии Емельяновой, об этом сообщает Gazete Duvar.
Труп петербургской феминистки обнаружили 25 сентября 2023 года в квартире в турецком городе Эрзурум.

Её молодой человек - 30-летний сириец Мохамед Низар Арнабех — заявил, что вечером 20 сентября между ними произошёл конфликт. Он рассказал, что сперва толкнул Емельянову, а затем ранил в ногу осколком стеклянного стола. Девушка начала истекать кровью, после чего сириец стал звать на помощь соседей и позвонил в скорую. Спасти девушку медикам не удалось.



Позже Арнабех изменил свои показания и заявил, что сразу после ссоры он ушёл из квартиры и не наносил ей никаких увечий. Адвокаты сирийца настаивали, что Емельянова была мертва, когда он вернулся домой.

Сперва прокуратура настаивала на пожизненном заключении для Арнабеха, однако, 1-м Высший уголовный суд Эрзурума оправдал его, сославшись на отсутствие доказательств причастности мужчины к убийству.

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#турция
#санкт-петербург
#убийство
#сирия
#суд
Японцы прячутся в укрытие из-за ракетного пуска со стороны КНДР
Жителей Окинавы призвали укрыться из-за возможного пуска ракеты из КНДР
27 мая 2024, 17:26

Фото: iStock/bpawesome

Жителей японского острова Окинава призвали спрятаться в укрытия из-за возможного пуска ракеты со стороны КНДР, об этом сообщает NHK.
Уточняется, что предупреждение было направлено через систему J-Alert.

Ранее о возможном пуске корейской ракеты сообщили в береговой охране Японии.

«По данным министерства обороны, был осуществлен запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны Северной Кореи. Судам необходимо отслеживать последующие сообщения и в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в береговую охрану», — говорилось в сообщении японского ведомства.

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#кндр
#япония
#ракетная опасность
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Суд арестовал советника губернатора Орловской области Лежнёва
Суд арестовал советника губернатора Орловской области Лежнёва на один месяц
27 мая 2024, 16:56

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Советский районный суд города Орла заключил под стражу советника губернатора Орловской области Сергея Лежнёва. Об этом говорится в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице районных судов Орловской области.
Отмечается, что срок заключения составит один месяц. Данное решение было принято по ходатайству следователя.

Задержание советника произошло в воскресенье, 26 мая. Признает ли сам Лежнёв свою вину, не уточняется.

Напомним, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнёва подозревают в хищении 76 миллионов рублей. Следствие считает, что он в составе организованной преступной группы украл деньги при строительств Красного моста в Орле. Переправа стоила 2 млрд рублей и обрушилась через пять дней после открытия.

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#деньги
#дело
#следствие
#кража
#мошенничество
#орловская область
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«Секс-просвещение по-уральски»: Мать привела 17-летнюю дочь на БДСМ-вечеринку
В Екатеринбурге силовики накрыли БДСМ-вечеринку с участием несовершеннолетней
27 мая 2024, 16:41

Фото: iStock/Motortion

В Екатеринбурге силовики накрыли БДСМ-вечеринку, об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По информации СМИ, на тусовке правоохранители обнаружили 17-летнюю девочку. Выяснилось, что она пришла туда вместе со своей мамой.

Как рассказала сама несовершеннолетняя, приглашение на вечеринку он получила от организатора — Станислава Словиковского. Он предложил подростку взять с собой маму. В отношении Словиковского возбудили уголовное дело, однако, сам он настаивает, что к голым вечеринкам не имеет никакого отношения. Его якобы интересует только искусство.

Вечеринка происходила на базе отдыха «Волна».

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#екатеринбург
#секс
#полиция
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Мигранта, оскорбившего девушку-бойца по ММА в Челябинске, выдворили из РФ
27 мая 2024, 15:42

Фото: iStock/mikdam

Мигранта, который оскорбил бойца UFC и чемпионку мира по самбо Ирину Алексееву в Челябинске, депортировали из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
«Иностранный гражданин, оскорбивший чемпионку по смешанным единоборствам, выдворен за пределы страны 15 мая», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что по факту его фиктивной постановки на миграционный учёт возбуждено уголовное дело.

Напомним, 23 апреля стало известно, что в Челябинске уроженец Таджикистана оскорбил и попытался переехать на автомобиле чемпионку мира по ММА Ирину Алексееву. Исломиддин был возмущён внешним видом девушек, которые катались на велосипедах. Он подъехал к ним на автомобиле и начал делать замечания в неподобающей форме. Наткнувшись на негативную реакцию спортсменок, мужчина попытался переехать одну из велосипедисток на автомобиле. Ей оказалась 33-летняя чемпионка UFC Ирина Алексеева.

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#мужчина
#сво
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Против советника губернатора Орловской области Лежнева возбудили дело о мошенничестве
27 мая 2024, 15:23

Фото: iStock/Akintevs

Дело о мошенничестве возбуждено в отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Об этом сообщили ТАСС в суде.
Уточняется, что Лежнева могут заключить под стражу на 31 день. Задержали советника в воскресенье, 26 мая.

По информации источника, следователь представил в обоснование ходатайства копии материалов дела. В настоящее время Лежнев находится в изоляторе.

Напомним, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева подозревают в хищении 75 миллионов рублей. Следствие считает, что он украл деньги при строительств Красного моста в Орле. Переправа стоила 2 млрд рублей и обрушилась через пять дней после открытия.

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#скр
#деньги
#дело
#следствие
#кража
#орловская область
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Стала известна судьба пилотов сбитого МиГ-29 ВСУ в районе Волчанска
Mash: Пилоты сбитого МиГ-29 ВСУ в районе Волчанска, предварительно, погибли
27 мая 2024, 15:03

Фото: iStock/Flight Video & Photo

Пилоты украинского истребителя МиГ-29, который был сбит российскими силами в районе Волчанска, предварительно, погибли. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, в сторону ДНР летели два украинских военных самолёта из Полтавской области. Один из них удалось ракетами С-400. Однако второму удалось улететь.

Ранее стало известно, что боевой самолёт Вооружённых сил Украины был сбит южнее Волчанска. По нему отработали три ракеты С400, запущенные из Белгородской области.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что за прошлую неделю российская авиация и средства ПВО сбили два вертолёта МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У».

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#пво
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Экс-главу дагестанского села посадили на 19 лет за убийство и ограбление ювелирного
27 мая 2024, 14:46

Фото: iStock/OlFedv

Бывшего главу дагестанского села Абдуллу Курбанова посадили на девятнадцать лет за убийство охранника и ограбление ювелирного магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что в 2001 году Курбанов с братом и знакомым напал на магазин «Мебель-золото» в забайкальском Краснокаменске. Злоумышленники украли золото и бриллианты на сумму 1,6 миллиона рублей, а также застрелили охранника.

По информации источника, пострадавший скончался в больнице. После чего Курбанов сбежал в Дагестан, где стал главой села Герга в Каякентском районе.

22 года спустя, в ноябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов задержали его во время поездки в Забайкальский край.

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Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Фомина по делу экс-замминистра обороны
27 мая 2024, 14:37

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Мосгорсуд оставил без изменения меру пресечения для соучредителя ООО «ОлимпСитиСтрой» Александра Фомина, арестованного по делу о взятках бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, адвокаты просили отправить Фомина под домашний арест. Однако суд оставил апелляционные жалобы без удовлетворения. Следователь и прокурор считают, что Фомин может покинуть страну, находясь на домашнем аресте, используя связи и накопленные деньги.

При этом защита просила приобщить к делу некоторые материалы, в том числе благодарности от РПЦ, губернаторов, правительств ДНР и ЛНР, а также военных органов СК за строительство и благотворительность, проведённые во время эпидемии COVID-19 и за время проведения спецоперации.

«В материалах дела лишь материалы госконтрактов и другие договоры, нет доказательств того, что Фомин имеет отношение к преступлению. Нет свидетельств, что Фомин предпринимал какие-то (незаконные – ред.) меры», — заявила защита бизнесмена.

Кроме того, Фомин выразил готовность дать некие показания, однако пока ему такую возможность не предоставили.

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Бойцы Росгвардии обезвредили пациента с топориком в больнице города Облучье
27 мая 2024, 14:30

Фото: iStock/Grape_vein

Росгвардейцы задержали агрессивного пациента с кухонным топориком в больнице города Облучье, об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В городе Облучье Еврейской автономии местный житель 2003 года рождения обратился в приемное отделение районной больницы, настойчиво требуя сделать ему рентген руки», — сообщили в пресс-службе.

Молодого человека попросили сохранять спокойствие и соблюдать очередь. Пациент разозлился ещё сильнее, стал вести себя агрессивно, кричать и материться. После этого его попросили покинуть здание больницы.

Пациент ушёл, но вскоре вернулся с кухонным топориком в руках. На помощь сотрудники больницы вызвали бойцов Росгвардии. Им успешно удалось нейтрализовать разбушевавшегося молодого человека и доставить его в отделение полиции.

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#пациент
#дебошир
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