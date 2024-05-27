Суд в Турции оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве активистки из Питера

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Суд в Турции оправдал гражданина Сирии, которого обвиняли в убийстве петербурженки Анастасии Емельяновой, об этом сообщает Gazete Duvar.
Труп петербургской феминистки обнаружили 25 сентября 2023 года в квартире в турецком городе Эрзурум.
Её молодой человек - 30-летний сириец Мохамед Низар Арнабех — заявил, что вечером 20 сентября между ними произошёл конфликт. Он рассказал, что сперва толкнул Емельянову, а затем ранил в ногу осколком стеклянного стола. Девушка начала истекать кровью, после чего сириец стал звать на помощь соседей и позвонил в скорую. Спасти девушку медикам не удалось.
Позже Арнабех изменил свои показания и заявил, что сразу после ссоры он ушёл из квартиры и не наносил ей никаких увечий. Адвокаты сирийца настаивали, что Емельянова была мертва, когда он вернулся домой.
Сперва прокуратура настаивала на пожизненном заключении для Арнабеха, однако, 1-м Высший уголовный суд Эрзурума оправдал его, сославшись на отсутствие доказательств причастности мужчины к убийству.
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Её молодой человек - 30-летний сириец Мохамед Низар Арнабех — заявил, что вечером 20 сентября между ними произошёл конфликт. Он рассказал, что сперва толкнул Емельянову, а затем ранил в ногу осколком стеклянного стола. Девушка начала истекать кровью, после чего сириец стал звать на помощь соседей и позвонил в скорую. Спасти девушку медикам не удалось.
Позже Арнабех изменил свои показания и заявил, что сразу после ссоры он ушёл из квартиры и не наносил ей никаких увечий. Адвокаты сирийца настаивали, что Емельянова была мертва, когда он вернулся домой.
Сперва прокуратура настаивала на пожизненном заключении для Арнабеха, однако, 1-м Высший уголовный суд Эрзурума оправдал его, сославшись на отсутствие доказательств причастности мужчины к убийству.
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Евгения Парфентьева