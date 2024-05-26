В Приморье пациент выпал из машины скорой во время аварии и погиб

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В Приморском крае пациент погиб, выпав из машины скорой помощи во время аварии, об этом сообщает региональное МВД в своём Telegram-канале.
«По предварительной информации, в неблагоприятных погодных условиях водитель спецавтомобиля на повороте не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Произошло опрокидывание. Пациент выпал из машины и получил травмы, не совместимые с жизнью», — сообщили в пресс-службе МВД.
Травмы получила и фельдшер. Её госпитализировали с места происшествия.
Правоохранительные органы инициировали проверку по факту случившегося. Все дополнительные детали летальной аварии устанавливаются.
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