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Французский дипломат скончался на Шри-Ланке при невыясненных обстоятельствах

Посла Франции в Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мёртвым
27 мая 2024, 08:20
Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Посла Франции на Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мёртвым в его официальной резиденции, об этом сообщает издание The Daily Mirror.
«Посол Франции на Шри-Ланке Жан-Франсуа Пакте скончался сегодня, как подозревается, от остановки сердца в своей официальной резиденции», — указал автор статьи.

Пакте ушёл из жизни в возрасте 53 лет. Все обстоятельства его смерти расследуют местные правоохранительные органы, будет проведена аутопсия.



19 мая стало известно о смерти посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Труп мужчины обнаружили в его столичной квартире в Замоскворецком районе Москвы. Предположительно, дипломат скончался из-за заболевания печени.

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#смерть
Резонансное дело о махинациях в судах прекратят из-за срока давности
«Ъ»: дело о хищении ₽500 млн в судебной системе прекратят из-за срока давности
27 мая 2024, 08:52

Фото: iStock/blinow61

Громкое уголовное дело о махинациях в судебной системе Москвы и Подмосковья прекратят из-за истечения срока давности. Об этом информирует «Коммерсантъ».
На протяжении четырех лет расследование дела не могли завершить. Доказательства обвинения не были найдены и представлены суду.

Материалы дела о хищении 500 миллионов рублей поступили в Калининский районный суд Тверской области в феврале 2020 года. Однако заседания регулярно переносились, причиной послужили болезни подсудимых и адвокатов.

Уточняется, что за указанный период времени двоих фигурантов освободили от уголовной ответственности из-за истечения срока давности дела. У остальных фигурантов срок истечет в конце текущего года.

Напомним, организатором преступной схемы стала учредительница фирмы «Рабикон К» Ираида Ландаренко. В 2004 году она вместе с главами судебных управлений в Москве и Подмосковье разработала схему кражи средств из бюджета.

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Поставщику систем безопасности грозит семь лет тюрьмы
«Ъ»: прокуратура запросила семь лет колонии для поставщика систем безопасности
27 мая 2024, 07:40

Фото: iStock/Zolnierek

Столичная прокуратура требует семь лет колонии для владельца юридической фирмы и компании-поставщика систем безопасности Александра Гошина за мошенничество. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Бизнесмена обвиняют в попытке хищения двух зданий спортивного комплекса в Москве. Кроме того, следствие считает, что Гошин похитил у уроженца Чечни Тимура Халидова, проходящего потерпевшим по эпизоду с комплексом, 20 тысяч долларов.

По данным следствия, ущерб от действий Гошина составил 362 млн руб. Прокурор считает необходимым назначить бизнесмену наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием в колонии общего режима. При этом защита настаивает на полном оправдании обвиняемого.

Дело рассматривает Головинский столичный суд.

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Мужчина вспорол живот своей беременной жене серпом после ссоры из-за пола ребенка
27 мая 2024, 02:09

Фото: iStock/gorodenkoff

Мужчина, который напал на свою жену и вспорол ей живот серпом во время скандала, связанного с полом ребенка, приговорен к пожизненному заключению в Индии, сообщает News9Live.
Панн Лал и Анита из горда Бадаюн, Уттар-Прадеш, за 22 года супружеской жизни обзавелись пятью дочерьми. Мужчина хотел сына и обвинил свою жену в том, что она еще не родила мальчика. Это приводило к постоянным ссорам. В 2020 году Анита снова забеременела. Муж был уверен, что она снова родит девочку. Он угрожал ее семье, что, если ребенок не родится, он разведется и женится на другой. В сентябре того же года вновь произошел скандал. На этот раз Лал не ограничился угрозами. Он схватил Аниту и вспорол ей живот серпом, чтобы, что жена «беременна мальчиком».

Несмотря на серьезные повреждения желудка, кишечника и репродуктивных органов, женщине удалось сбежать из дома, где ее увидел брат, который работал в магазине по соседству. Заметив родственников своей жены, Лал быстро убежал. Брат отвез Аниту в больницу. Врачу удалось спасти ее, но ребенок не уцелел. Оказалось, что женщина была беременна именно мальчиком.

Лал был немедленно взят под стражу. В суде мужчина заявил, что Анита «поранилась сама» и написала против него ложные обвинения из-за имущественного спора с ее братьями. Суд отклонил эти заявление, приговорив Лала к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина из штата Карнатака расправился с 16-летней невестой, когда ему запретили на ней жениться. Церемония венчания была прервана представителями власти и комиссии по защите прав детей, которые узнали, что невесте меньше 18 лет.

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#индия
#суд
#ребёнок
#беременность
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В СК заинтересовались дракой со стрельбой с участием бывших бойцов ЧВК «Вагнер»
Глава СК Бастрыкин требует отчет о драке вагнеровцев со стрельбой в Челябинске
27 мая 2024, 00:41

Фото: сайт Кремля

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе расследования уголовного дела по факту драки со стрельбой в Челябинской области, передает пресс-службе ведомства в Telegram.
В деле говорилось, что между двумя компаниями в Челябинске возник спор на почве личной неприязни, в результате которого участники начали стрелять из травматического оружия по второй компании. Челябинский суд предъявил обвинения по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Отмечается, что пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Глава СК РФ поручил представить доклад и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области.

Ранее стало известно, что бывшие бойцы ЧВК Вагнера вступили в драку с применением оружия, в результате чего в город были введены ограничения.

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#челябинск
#вагнер
#драка
#стрельба
#ск рф
#уголовное дело
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МВД Турции уточнило число погибших в ДТП с автобусом
МВД Турции: в ДТП на юго-востоке страны погибли 10 человек, 39 пострадали
26 мая 2024, 22:55

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате ДТП в провинции Мерсин на юго-востоке Турции погибли десять человек, 39 получили ранения, сообщил глава МВД Али Ерликая.
Ранее СМИ, ссылаясь на местные власти, сообщали об 11 погибших и более 30 пострадавших.

Авария произошла на автостраде в районе Ениче Махаллеси округа Тарсус, когда пассажирский автобус, следовавший из Диярбакыра в Стамбул, столкнулся с двумя легковыми автомобилями и грузовиком.

«По предварительным данным, к сожалению, погибли 10 человек, 39 ранены. Мои соболезнования нашему народу», — написал Ерликая в соцсети Х.
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#соболезнования
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Число погибших при наводнении в Армении увеличилось до трех
26 мая 2024, 22:32

https://radio1.ru/news/proisshestviya/v-armenii-razdalsya-vzriv-na-gazozapravochnoi-stantsii-iz-za-zatopleniya/

Число погибших в результате наводнения на севере Армении возросло до трёх, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики.
«В зоне бедствия обнаружены три тела. Спасатели извлекли тело неизвестного человека около моста на станции Санаин, тело Авага Авагяна 1948 года рождения, жителя посёлка Ахтанак, из реки возле футбольного поля в селе Птгаван, и тело Сарибека Баляна 1985 года рождения, из реки близ села Шнох», — говорится в заявлении.
В воскресенье утром спасательная служба МВД Армении сообщила, что наводнение на севере страны разрушило дороги и мосты. В Национальный центр кризисного управления поступило множество жалоб, связанных с выходом из берегов реки Дебед. Из этого района были эвакуированы более 230 человек.

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#служба
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В центре Киева произошла массовая драка
Массовая драка произошла на Крещатике в Киеве
26 мая 2024, 21:37

Фото: istockphoto / globalmoments

На улице Крещатик в центре Киева произошла массовая драка, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
На видео видно, как группа молодых людей участвует в потасовке, нанося друг другу удары руками и ногами. Прохожие не вмешиваются.

Причины инцидента пока не известны.

Ранее в Киеве пьяные западные наемники из интернационального легиона устроили драку с поножовщиной, что привело к госпитализации нескольких человек.

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#розыск
#видео
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#наемники
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В Уфе обнаружили труп пропавшего в марте подростка
26 мая 2024, 19:38

Фото: iStock/Daria Kulkova

Следователи в Уфе обнаружили труп одного из подростков, которые пропали в конце марта, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.
30 марта двое подростков 13 и 14 лет ушли гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» на улице Шафиева и исчезли. Позже в местном лесу были обнаружены рюкзаки пропавших школьников, а в реке Белая нашли сапог одного из мальчиков.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство», однако, до сегодняшнего дня о местонахождении подростков ничего не было известно.

«26 мая 2024 года сотрудниками экстренных служб в ходе проведения поисковых мероприятий в рамках уголовного дела по факту безвестного исчезновения двоих подростков, пропавших 30 марта 2024 года, на берегу реки Белой в районе парка Победы в городе Уфе обнаружено тело мальчика», — сообщили в СК по региону.

Причины смерти подростка в настоящий момент устанавливаются, расследование уголовного дела продолжается.

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В Челябинске экс-бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой

В Сочи 6-летний мальчик погиб, распоров живот об ручку на теннисном корте

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#башкирия
#следственный комитет
#смерть
#подростки
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В Челябинске экс-бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой
26 мая 2024, 17:34

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Челябинске бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» устроили массовую драку со стрельбой, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, конфликт стартовал, когда 18-летняя девушка гуляла со своим молодым человеком. Их заметил её бывший возлюбленный, который набросился на пару и избил нового парня подруги.

Девушка попросила о помощи своего отца, который служил в ЧВК «Вагнер». Он собрал сослуживцев и назначил встречу бывшему парню дочери. Молодой человек также пришёл на разговор не один. Конфликт быстро перерос в потасовку, победу в которой одерживали вагнеровцы, пока на помощь к молодым людям не подоспело вооружённое подкрепление. Бывшим военным пришлось сбежать.

Под конец драки на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они задержали троих молодых людей.

Отмечается, что нескольким участникам потасовки потребовалась помощь медиков.

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#челябинск
#драка
#вагнер
#стрельба
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