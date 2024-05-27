Французский дипломат скончался на Шри-Ланке при невыясненных обстоятельствах

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Посла Франции на Шри-Ланке Жана-Франсуа Пакте обнаружили мёртвым в его официальной резиденции, об этом сообщает издание The Daily Mirror.
«Посол Франции на Шри-Ланке Жан-Франсуа Пакте скончался сегодня, как подозревается, от остановки сердца в своей официальной резиденции», — указал автор статьи.
Пакте ушёл из жизни в возрасте 53 лет. Все обстоятельства его смерти расследуют местные правоохранительные органы, будет проведена аутопсия.
19 мая стало известно о смерти посла Гондураса в России Хуана Рамона Эльвира Сальгадо. Труп мужчины обнаружили в его столичной квартире в Замоскворецком районе Москвы. Предположительно, дипломат скончался из-за заболевания печени.
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