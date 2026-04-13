После уроков не домой? В школах хотят вернуть забытую советскую практику

13 апреля 2026, 09:03

В российские школы предложили вернуть общественно полезный труд

Член Общественной палаты Ольга Павлова предложила вернуть в российские школы общественно полезный труд. Она считает, что такие дела можно проводить без согласования с родителями. Об этом пишет ТАСС.