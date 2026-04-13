После уроков не домой? В школах хотят вернуть забытую советскую практику
Член Общественной палаты Ольга Павлова предложила вернуть в российские школы общественно полезный труд. Она считает, что такие дела можно проводить без согласования с родителями. Об этом пишет ТАСС.
Инициатива включает уборку кабинетов после занятий, уход за растениями и подготовку доски к следующему уроку. Школьникам могут поручить сбор листвы, посадку деревьев и цветов, работу в саду, а зимой — расчистку дорожек.
Ольга Павлова уверена, что такой подход развивает ответственность, укрепляет командный дух и учит уважать любой труд. По ее словам, участие детей должно стать «естественной, уважаемой и осмысленной частью школьной жизни», а не формальной обязанностью.
