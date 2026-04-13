Минздрав ужесточил правила продажи для трёх лекарственных препаратов
Минздрав России добавил три лекарственных препарата в перечень предметно-количественного учёта, ужесточив правила их продажи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ министерства.
Документ вносит изменения в список лекарственных средств, подлежащих особому учёту. В перечень включили Габапентин (противоэпилептическое средство), Баклофен (препарат для снижения мышечного тонуса при неврологических заболеваниях), а также Дицикловерин+Парацетамол (обезболивающее).
