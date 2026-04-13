Стало известно, как быстрее убрать жир на боках
Эксперт Гераськин посоветовал силовые тренировки для избавления от жира на боках
Фитнес-тренер Гераськин Владимир заявил, что лучший способ убрать жир на боках — силовые тренировки. Об этом пишет «Чемпионат».
Эксперт отметил, что развитая мускулатура ускоряет обмен веществ и повышает расход энергии даже в покое. Функциональные упражнения нагружают крупные мышечные группы и кор, поэтому фигура приобретает более четкий рельеф.
Специалист посоветовал выбирать короткие интенсивные комплексы с чередованием тяжелых подходов и динамики. Такой формат, по его словам, помогает активно сжигать калории во время занятия и после него.
