После ярких событий может возникнуть «дофаминовая яма», предупредили россиян

11 ноября 2026, 11:48

Организатор Мешалкина предупредила о дофаминовой яме после ярких событий

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

После долгожданного концерта, свадьбы или масштабной вечеринки вместо радости нередко приходит неожиданная грусть: ещё вчера человек танцевал и общался с друзьями, а сегодня привычные дела кажутся скучными. Это состояние называют «дофаминовой ямой», хотя медицинским термином оно не является, рассказала RT специалист по организации мероприятий Мария Мешалкина.





По её словам, дело не обязательно в снижении уровня дофамина: на самочувствие влияют резкая смена обстановки, усталость и недостаток сна, пишет RT. Острее всего спад переживают те, кто долго готовился к событию или сам занимался организацией, предупредила основательница event-агентства M2EVENTS.





«Во время праздника человек получает множество впечатлений одновременно, а после его окончания этот поток прекращается. На этом фоне привычные занятия кажутся однообразными, хотя сами они не изменились. Ещё вчера нужно было решать десятки вопросов, а сегодня необходимость в этом внезапно пропала», — сказала она.

«Можно сохранить небольшие приятные занятия: прогулки, встречи с друзьями или любимое хобби. Главное — не требовать от себя праздничного настроения на следующий день. Немного грустить после яркого события вполне нормально», — заключила она.