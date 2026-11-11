После ярких событий может возникнуть «дофаминовая яма», предупредили россиян
Организатор Мешалкина предупредила о дофаминовой яме после ярких событий
После долгожданного концерта, свадьбы или масштабной вечеринки вместо радости нередко приходит неожиданная грусть: ещё вчера человек танцевал и общался с друзьями, а сегодня привычные дела кажутся скучными. Это состояние называют «дофаминовой ямой», хотя медицинским термином оно не является, рассказала RT специалист по организации мероприятий Мария Мешалкина.
По её словам, дело не обязательно в снижении уровня дофамина: на самочувствие влияют резкая смена обстановки, усталость и недостаток сна, пишет RT. Острее всего спад переживают те, кто долго готовился к событию или сам занимался организацией, предупредила основательница event-агентства M2EVENTS.
«Во время праздника человек получает множество впечатлений одновременно, а после его окончания этот поток прекращается. На этом фоне привычные занятия кажутся однообразными, хотя сами они не изменились. Ещё вчера нужно было решать десятки вопросов, а сегодня необходимость в этом внезапно пропала», — сказала она.Спикер добавила, что многое зависит от содержания мероприятия: одни события дают лишь яркие эмоции, другие оставляют мысли и знакомства, к которым хочется возвращаться. Тем не менее даже самое содержательное событие не гарантирует отсутствия грусти после его завершения, предостерегла специалист. Чтобы плавно вернуться к привычному ритму, эксперт советует оставить время на восстановление и выспаться, а не пытаться сразу повторить эмоциональный подъём.
«Можно сохранить небольшие приятные занятия: прогулки, встречи с друзьями или любимое хобби. Главное — не требовать от себя праздничного настроения на следующий день. Немного грустить после яркого события вполне нормально», — заключила она.